«МегаФон» ускорил интернет в поселке физиков в Москве

«МегаФон» обеспечил высокоскоростной мобильный интернет рядом со столичной усадьбой Черемушки-Знаменское, где с советского времени живут и трудятся выдающиеся физики. Теперь жители уникального поселка могут общаться, делиться фото и видео, слушать музыку и вести трансляции со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование охватывает территорию усадьбы и улицы по ее периметру, поддерживая работу в широком спектре частот: от низкочастотных диапазонов (LTE-800) до высокочастотных (LTE-2100 и LTE-2600). Оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, которая обеспечивает одновременную передачу данных по двум потокам, увеличивая скорость и устойчивость соединения. А благодаря технологии VoLTE пользователи могут при помощи одного устройства одновременно пользоваться интернетом и совершать звонки.

«Усадьба — уникальное место в столице, сочетающее в себе историю и мир самых передовых технологий, поэтому связь здесь должна быть стабильной, а мобильный интернет — высокоскоростным. Это необходимость для тех, чьи открытия меняют нашу страну. Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставлять качественную и надежную связь в каждом уголке главного мегаполиса страны — в частности, там, где она имеет особое значение», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Усадьба Черемушки-Знаменское — памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, находящийся на юго-западе Москвы. В разное время этой территорией владели родственники Бориса Годунова, князья Долгоруковы и Меншиковы. В начале 1950-х на месте усадьбы появился закрытый для свободного доступа поселок, где жили сотрудники Института теоретической и экспериментальной физики им. А. B. Алиханова (ИТЭФ) — лучшие специалисты СССР всех областей. Позже ИТЭФ был реорганизован и вошел в состав НИЦ «Курчатовский институт», но по-прежнему продолжает работу на территории усадьбы.

Здесь проводят исследования фундаментальных свойств материи и их использование для развития новых технологий, в особенности экологически чистых источников энергии, энергосберегающего оборудования, телекоммуникаций и медицины.