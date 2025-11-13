МТС запустила сервис для управления малым бизнесом МТС Optimus

МТС объявляет о запуске сервиса для звонков и работы с клиентами на базе искусственного интеллекта. МТС Optimus позволит представителям малого бизнеса записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в понятные заметки и в список рабочих задач, а также работать с клиентской базой. МТС Optimus разработан совместно с МТС Exolve. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования МТС, незафиксированные переговоры в малом бизнесе приводят к потере до 10% стоимости контрактов, которые чаще всего заключаются устно. Без систематизации возникают невыполненные обязательства, забытые детали, ошибки при доставках и путаница в заказах: потенциальным клиентам просто забывают перезвонить, особенно когда их становится больше. МТС Optimus решает эти проблемы. После подключения к сервису с помощью МТС ID пользователю становится доступен набор инструментов для работы: автоматическая запись и расшифровка звонков, интеллектуальные саммари от ИИ, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов.

Кроме мобильного приложения, МТС Optimus представлен и в формате мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Все работает синхронно: стоит созвониться или добавить контакт в мобильном приложении — все данные сразу появляются в веб-версии вместе со всей историей взаимодействий, например, история заказов. Встроенный каталог позволяет прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

«Мобильная связь — это главный рабочий инструмент для многих предпринимателей и самозанятых. При этом традиционные сервисы вроде ВАТС и CRM часто воспринимаются микробизнесом как дополнительная нагрузка — они работают малыми ресурсами, но потребность в систематизации у них остается. Мы поняли, что этой группе клиентов нужно интуитивное расширение возможностей мобильной связи до системы управления информацией из деловых звонков. МТС Optimus подключается как услуга в пару шагов и помогает не терять важное: не просто записывает и расшифровывает разговоры, но и позволяет быстро находить нужные звонки, вникать в суть и сразу переходить к действиям — управлять задачами в таск-трекере, работать с историей взаимодействий, заказами и клиентами прямо внутри приложения. Кроме этого, этого система интуитивно направляет пользователя по интерфейсу и подсказывает, какие шаги стоит предпринять. Мы хотим, чтобы у каждого, кто ведет свое дело — от мастера до небольшой команды, — были возможности, которые раньше были доступны только более крупным компаниям», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю. При этом МТС Optimus обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. В ближайшее время планируется запуск дополнительных опций для защиты от нежелательных звонков на базе технологий МТС. Помимо фильтрации, в ближайших планах по развитию продукта — запуск режима командной работы для корпоративных клиентов, версия для планшетов и возможность покупки виртуального номера МТС Exolve для звонков прямо в приложении.