Ozon устанавливает планшеты для показа рекламы в пунктах выдачи заказов

Ozon тестирует новый формат привлечения клиентов в пункты выдачи заказов. Маркетплейс сможет установить в ПВЗ электронный планшет, где будет показывать для клиентов выгодные предложения продавцов, акции и распродажи. Для более 650 тыс. продавцов площадки это станет еще одной возможностью продвижения своих товаров, а владельцы пунктов выдачи ежемесячно смогут получить вознаграждение за показ рекламы. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Компания самостоятельно привезет и установит планшет, а также разместит его на стойке выдачи заказов. При этом устройство не займет много места: потребуется около 18х20 см на стойке. Обслуживание планшета Ozon также возьмет на себя, владельцу пункта выдачи только понадобиться периодически проверять состояние устройства. Для этого нужно будет отправить фото или видео планшета.

ozo1.jpg

Ozon

Для установки устройства владельцам пункта выдачи нужно проверить, чтобы рядом со стойкой был доступ к розеткам или удлинитель, а в пункте — стабильный интернет со скоростью от 50 мбит/с. Для подключения потребуется Wi-Fi, но если в пункте только проводной интернет, Ozon бесплатно привезет USB-модем.

«Мы стремимся к тому, чтобы пункты выдачи Ozon, количество которых уже превысило 78 тысяч по всей стране, были удобны для клиентов, а владельцы ПВЗ могли качественно развивать собственный бизнес. Планшет сделает пункт современнее и заметнее для более покупателей — новый формат показа рекламы на планшетах позволит предпринимателям привлечь больше клиентов, а покупателям — увидеть новые и выгодные предложения продавцов, которые получат дополнительное продвижения своих товаров», — сказал директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.

С 2024 г. партнеры Ozon могут использовать свободное место в пункте выдачи для запуска еще одного бизнеса. В небольших ПВЗ, например, возможно установить торговый автомат или кофепоинт, а в пунктах побольше — организовать продажу аксессуаров, продуктов или оказание услуг. Это приносит владельцам пункта выдачи дополнительный заработок.

