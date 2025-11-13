Россияне ожидают от финансовых сервисов новых функций, кешбэка и стабильной работы

Эпоха, когда финансовое приложение было лишь цифровым инструментом для простых переводов, окончательно ушла в прошлое. Сегодня россияне воспринимают финтех-сервисы как неотъемлемую часть своей жизни, предъявляя к ним требования, сопоставимые с ожиданиями от ключевых повседневных инструментов. Рынок вступил в фазу зрелости, где на смену гонке за количеством пользователей пришла борьба за их лояльность через качество, стабильность и реальную выгоду.

К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и ИT-компании Touch Instinct. Эксперты опросили 1000 россиян и выяснили, как часто они используют финтех-приложения, какие проблемы приводят к удалению сервисов и какого функционала сейчас не хватает. Об этом CNews сообщили представители Touch Instinct.

В среднем россияне используют до трех финансовых приложений

Финансовые сервисы прочно вошли в повседневную жизнь россиян. До 62% опрошенных это ежедневный инструмент, а 36% используют финтех-сервисы несколько раз в неделю. Только 4% заходят в них реже раза в месяц.

При этом, если раньше наличия одного банковского приложения было достаточно для большинства финансовых задач, то сейчас ситуация кардинально изменилась: 55% пользователей установили до 3 сервисов, 36% — от 4 до 6 сервисов, 4% — от 7 до 9 сервисов, и 5% — 10 и более. Пользователи собирают собственный набор приложений, каждое из которых лучше всего решает конкретную задачу.

Цифровые финансы стали привычкой

Банковские приложения продолжают оставаться основным инструментом управления личными финансами — ими пользуются 85% опрошенных. На втором месте по популярности — платежные сервисы (62%), а третье место занимают кешбэк‑платформы и программы лояльности (30%). Постепенно растет интерес к приложениям для учета расходов и инвестиционным платформам: сейчас ими пользуются 12% респондентов. Наименее популярны кредитные и страховые сервисы, которые используют лишь 5%.

Опрос показал, что россияне применяют финансовые приложения для разных целей. Основной функцией по-прежнему остаются платежи и переводы (96%), однако это уже стало базовым минимумом. Растет спрос на решение других приоритетных задач: контроля доходов и расходов (39%), а также получения кешбэка и скидок (38%). Часть ответивших использует приложения для пассивного дохода, сравнения цен в магазинах или оптимизации личного бюджета.

География определяет предпочтения

Результаты исследования показывают, что региональные различия в использовании финансовых приложений отражают более глубокие социально-экономические тенденции. Если в целом по стране банковские приложения и платежные сервисы именно для платежей и переводов используют 85-90% респондентов, то специализированные предпочтения заметно варьируются.

Так, в Северо-Западном федеральном округе пользователи чаще других обращаются к приложениям для учета доходов и расходов (24%) и образовательным сервисам (17%), что говорит о повышенном интересе к управлению личными финансами. У жителей Уральского ФО виден наиболее высокий интерес к кешбэк-платформам и программам лояльности (42%), что показывает прагматичный подход местных жителей к оптимизации расходов. У жителей Центрального ФО наиболее высок интерес к инвестиционным приложениям (14%), демонстрирующий склонность к долгосрочному финансовому планированию.

Пользователям не хватает функциональности и бонусов

Главным вызовом для разработчиков сегодня становится запрос на максимальную функциональность, который, однако, вступает в противоречие с нетерпимостью к перегруженному интерфейсу. Почти половина респондентов (45%) заявила о нехватке всех нужных функций в одном сервисе. Кроме того, пользователи нуждаются в бонусах и повышенном кешбэке (41%) и удобном и гибком интерфейсе (37%),

Стабильная работа (35%), защита от мошенничества (29%) и удобный интерфейс (37%) также входят в список самых важных характеристик современного финтех-приложения. При этом высокотехнологичные опции, такие как ИИ-помощники, пока интересуют лишь 4% аудитории.

Запросы пользователей к функционалу финсервисов

Каждый четвертый удалял финсервисы из-за назойливой рекламы

Выяснилось, что многих респондентов не устраивает перегруженность приложений лишними разделами и отвлекающими элементами. Чаще всего финсервисы удаляют из-за избытка уведомлений и навязчивой рекламы (40%). Еще 30% пожаловались на неудобный интерфейс, 28% — на отсутствие нужных функций, 20% — на сомнения в безопасности и 15% — на нестабильную работу сервиса.

По мнению 70% опрошенных, в современном финансовом приложении должен быть удобный и интуитивно понятный интерфейс. Свыше половины ожидают наличия в приложениях программ лояльности и кешбэка (52%), а также повышенного уровня безопасности (49%). Быстрый доступ к оплате важен для 43%, а персонализация и умные подсказки — для 33%.

Образование как скрытый запрос

Разработчики финансовых приложений нередко внедряют в финсервисы образовательные функции: подсказки или обучающие уроки. Согласно опросу, только 7% используют приложения для развития подобных навыков, но при этом большинство хотели бы улучшить конкретные компетенции.

Больше всего пользователей интересует поиск кешбэка и льгот (37%), контроль бюджета (32%), более внимательное изучение финансовых предложений (18%). При этом 29% считают свои финансовые знания достаточными.

Потенциал развития финтех-приложений

Опрос показал, что главным стимулом для установки нового финансового приложения для 60% является необходимость решить конкретную задачу — например, оформить карту с выгодным кешбэком или зафиксировать расходы. Второй по значимости фактор — рекомендации друзей (19%), на рекламу ориентируются 11%, а обзоры в СМИ влияют лишь на 7% респондентов.

На этом фоне обостряются проблемы безопасности и доступности приложений. Каждый четвертый пользователь сталкивался с фиктивными сервисами в магазинах приложений (24%), а 23% — с их удалением из-за санкций. Еще 25% респондентов отметили сложности с поддержкой, а 22% — с трудностями поиска сервисов. Проблемы с оплатой подписки возникали только у 17% участников исследования. Эти факторы формируют новый запрос на доверие и надежность, что может стать преимуществом для крупных отечественных игроков и экосистем.

В этом контексте интересно, что предустановка отечественных магазинов приложений не вызывает у большинства пользователей отторжения: треть опрошенных не изменит своих привычек, а 18% готовы пробовать новые сервисы.

Исследование фиксирует ключевой тренд: российский пользователь финтех-сервисов стал зрелым и требовательным клиентом, для которого удобство, выгода и стабильность важнее технологических новинок и агрессивного маркетинга.