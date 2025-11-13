В Березовке и Колосовке «МегаФон» «включил» дополнительные слои 4G

Новое качество связи получили жители Березовки и Колосовки. «МегаФон» завершил модернизацию телеком-объектов в селах и включил дополнительные слои LTE, обеспечив абонентов мобильным интернетом максимальной скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты активировали дополнительные низкочастотные и высокочастотные слои 4G, которые увеличили скорости загрузки и емкость сети, чтобы большее количество устройств могло одновременно подключаться к сигналу.

В радиус действия базовой станции в Колосовке попало не только все село, но и рядом расположенная деревня Трещеткино, а также важная региональная трасса, проходящая через населенный пункт «Старосолдатское — Колосовка». Скорость передачи данных здесь составляет до 30 Мбит/с. Телеком-сигнал из Березовки в свою очередь «долетает» до соседнего села Сосновка и аула Тулунбай. Скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с.

Теперь пользователи могут общаться по видеосвязи без потери качества звука и изображения, быстро скачивать «тяжелые» файлы, делать онлайн-заказы через смартфон, в удобное время получать государственные услуги и платить по счетам, использовать цифровые сервисы и стриминговые платформы.

«Березовка и Колосовка — села крупные — здесь суммарно проживает 7,5 тысяч человек, развита социальная инфраструктура, работают сельскохозяйственные предприятия. Чтобы все жители смогли пользоваться современными цифровыми сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, мы регулярно модернизируем телеком-инфраструктуру и строим новые базовые станции. Например, в Колосовском районе области, максимальные скорости мобильного интернета выросли за последний год на 29%», — отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.