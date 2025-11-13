Выручка «МТС Медиа» за девять месяцев 2025 г. составила 20,5 млрд рублей

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет итоги за III квартал 2025 г. и девять месяцев 2025 г. Драйвером роста выручки стало увеличение платящей аудитории медиасервисов, рост оборота билетных платформ под управлением МТС Live и лицензирование оригинального контента KION. Об этом CNews сообщили представители «МТС Медиа».

Выручка «МТС Медиа» за III квартал 2025 г. составила 6,9 млрд руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка медиахолдинга за январь–сентябрь 2025 г. составила 20,5 млрд руб., что на 17% выше показателя 2024 г.

Среднемесячный охват аудитории «МТС Медиа» в январе-сентябре 2025 г. вырос на 20%, до 30,5 млн человек.

В рамках развития направления 360 сервис «МТС Музыка» запустил продажу билетов на концерты в партнерстве с МТС Live.

Онлайн-кинотеатр KION

В III квартале 2025 г. совокупная аудитория KION во всех средах (ОТТ, IPTV, кабельное и спутниковое ТВ) составила 15,3 млн пользователей, увеличившись на 7,3%. Среднее время просмотра на пользователя выросло на 26%. Видеосервис продолжает делать ставку на развитие производства оригинального контента: в разработке находится свыше 100 оригинальных фильмов и сериалов.

Кроме того, в III квартале 2025 г. KION успешно завершил переход на собственную ИТ-платформу вместо решения внешнего вендора.

МТС Live

Общий объем продаж (GMV) платформы МТС Live по итогам III квартала 2025 г. достиг 8,9 млрд руб., показав рост на 15% к аналогичному периоду 2024 г. Всего компания реализовала 3,8 млн билетов, что на 13,5% выше прошлогоднего значения.

В III квартале 2025 г. концерты, фестивали, шоу и вечеринки обеспечили МТС Live более половины объема продаж — на этот сегмент пришлось 66% GMV и 61% от общего количества реализованных билетов. Вторая по популярности категория — театральные постановки, спектакли и мюзиклы, на них пришлось 22% GMV и 21% проданных билетов.

Главными событиями сезона стали собственные продюсерские проекты МТС Live — выставка дизайнерских игрушек Super Toys, и обновленная выставка на Винзаводе «Жили-Были: Царство русской сказки», первую версию которой посетило более 80 тыс. зрителей. После обновления экспозиции она возобновила работу в октябре 2025 г.

«МТС Музыка»

Музыкальный стриминг поддерживал рост общего охвата медиахолдинга: ежемесячная активная аудитория (MAU) «МТС Музыки» в III квартале 2025 г. выросла в 1,6 раз, а за девять месяцев 2025 г. увеличилась более чем в 2 раза.

За отчетный период музыкальный стриминг представил ряд новых функций. В «МТС Музыке» стартовала продажа билетов: теперь можно узнавать о концертах и покупать на них билеты прямо из приложения благодаря коллаборации с билетным оператором МТС Live. Найти выступление любимого исполнителя можно на главной странице приложения или через карточку артиста.

В сервисе запущен раздел с видеоклипами: в каталоге более 300 тыс. роликов, которые алгоритм персонально подбирает под интересы слушателей. С момента запуска этой функцией воспользовались 16% пользователей.

В III квартале 2025 г. отмечается рост пользования функцией «Офлайн-Микс». Это персонализированная подборка треков, которую можно слушать даже без подключения к интернету, и в июле-сентябре прослушивание контента из нее выросло в три раза в сравнении с аналогичным периодом в 2024 г.

«МТС Лейбл»

Каталог лейбла пополнился 200 новыми релизами и продемонстрировал существенный рост прослушиваний — на 500 млн к предыдущему кварталу. На композицию артистки лейбла ульяны мамушкиной «соленое счастье», завирусившуюся в социальных сетях, было создано свыше 400 тыс. пользовательских видео по всему миру.

Книжный сервис «Строки»

В рамках развития направления 360 книжный сервис выпустил рассказ «Успеем?» в озвучке Павла Деревянко к премьере сериала «Три сестры» на KION, в котором артист сыграл одну из главных ролей. Группа «Бюро» от «МТС Лейбла» записала колыбельную для оригинального проекта Строк «Лесовички» — музыка сопровождает аудио- и электронную версию сказки. Каналы дистрибуции расширились за счет партнерства с сервисом «Литрес», где теперь можно найти книги издательства «Строки».

Среди других оригинальных релизов Строк — роман «Вариация» Ребекки Яррос. Крупная новинка всемирно известного автора вошла в топ-10 самых читаемых и прослушиваемых книг за последние месяцы, обогнав в сервисе абсолютные российские бестселлеры «Четвертое крыло» и «Граф Аверин. Колдун Российской империи».