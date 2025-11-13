CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост заявок на обратный звонок на 13% благодаря обновлению ML-алгоритма

«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост конверсии в заявки на обратный звонок на 13% благодаря обновлению системы персональных рекомендаций. Новый алгоритм анализирует поведение пользователей и формирует индивидуальную выдачу новостроек и квартир — это помогает покупателям быстрее находить подходящие варианты, а застройщикам — получать более качественные обращения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

ML-алгоритм оценивает историю действий пользователя на сервисе: просмотренные жилые комплексы и квартиры, добавленные в избранное объекты, какие запросы сохранены, выбранные фильтры и лоты, на которые были оставлены заявки. Эти данные сопоставляются с параметрами спроса, географией, бюджетом и динамикой рынка. В результате система в первую очередь показывает максимально релевантные запросу варианты.

Модель обновляет рекомендации в реальном времени и поддерживает баланс между точностью персонализации и разнообразием контента. Пользователи видят не только то, что уже искали, но и похожие объекты, которые могут их заинтересовать.

Внедрение ML-ранжирования уже привело к значимому бизнес-эффекту. Сервис зафиксировал рост конверсии в заявки на обратный звонок девелоперам на 13%. Доля тех, кто просматривает карточки объектов, увеличилась на 2,7%, а глубина взаимодействия с листингом выросла на 4% по числу просмотров и на 4,8% по количеству уникальных пользователей. Отмечен и рост обращений с карточек ЖК — больше целевых пользователей глубже изучают предложение и совершают следующий шаг.

«Персонализация — ключевой тренд в digital, и рынок недвижимости — не исключение. Мы научили алгоритм понимать интересы пользователя — какие ЖК он рассматривает и сохраняет в избранное, что сравнивает. Это позволяет не просто показывать объекты по заданным фильтрам, а предугадывать, что понравится покупателю, даже если пользователь сам еще не до конца сформулировал запрос. Рост заявок, который мы уже отмечаем на старте, показывает, что система ML-алгоритма действительно помогает покупателям и девелоперам», — сказала Ирина Литвинова, руководитель сектора новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость».

