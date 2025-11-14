CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Битрикс24» предоставит бизнесу интеграцию с Max

Онлайн-сервис для совместной работы «Битрикс24» позволит настроить интеграцию с мессенджером Max. Функция будет доступна в рамках CRM-системы и даст компаниям возможность получать сообщения из Max напрямую в контакт-центр, наравне с другими актуальными мессенджерами, почтой и телефонией. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Пользователям больше не придется держать перед собой несколько устройств или переключаться между десктоп-, веб- и мобильными приложениями. Вся информация автоматически попад«Битрикс24»ет в базу данных CRM и будет храниться в карточке клиента.

Интеграция с Max реализована по схеме, аналогичной подключению Telegram. Пользователь создает собственного бота в Max, а после подключает его к «Битрикс24» через API-ключ. Менеджеры смогут обмениваться сообщениями, изображениями, документами и другими типами файлов.

«Битрикс24» предоставит интеграцию всем компаниям, которые могут создавать собственных ботов в Max. Функциональность будет наиболее полезна для государственных организаций и крупного бизнеса.

Интеграция доступна для облачной и коробочной версий продукта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/