Бренды выходят в ленту: Ozon запускает нативные баннеры прямо среди карточек товаров

Ozon запустит новый нативный формат баннеров — баннер-плитки. Они будут встроены в ленту рекомендаций на главной странице мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Визуально баннеры повторяют стиль карточек товаров и чередуются с ними в шахматном порядке. Это создает эффект естественного присутствия бренда в потоке пользовательского контента.

Нативные баннеры выглядят как естественная часть ленты — пользователь видит их в привычном окружении, без ощущения навязчивой рекламы. Формат позволяет брендам говорить с аудиторией в момент выбора, формировать узнаваемость и стимулировать интерес еще до начала активного поиска.

Сейчас формат доступен рекламодателям в рамках закрытого тестирования. Баннер-плитки предназначены и для внешних рекламодателей, и для предпринимателей, которые продвигают свои страницы или товары на Ozon.

«Главная страница Ozon — это цифровая витрина, которую ежедневно видят миллионы пользователей, — отметила директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon Юлия Долотина. — Мы создаем возможность для брендов присутствовать в самом центре пользовательского опыта. Новый формат делает рекламу естественной и при этом дает измеримый эффект: бренд виден именно там, где начинается покупка».

Ozon также представил лид-формы для кликаут-кампаний — инструмент, позволяющий брендам собирать обращения, запросы на консультацию и регистрации на мероприятия прямо внутри приложения. Новый инструмент сделал рекламную платформу Ozon для внешних рекламодателей еще ближе к модели полного цикла, в которой можно работать с потенциальными клиентами на всех уровнях воронки от первичного касания до заявки.