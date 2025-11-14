CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Философт» вывел комплекты для умной квартиры на маркетплейсы

Компания «Философт» начала продажи готовых комплектов для оснащения квартир системами умного дома на маркетплейсах Ozon и «Яндекс Маркет». Решение, ранее разработанное для проекта девелопера «Железно», теперь доступно для широкой аудитории. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В состав комплектов входят контроллер умного дома, умная колонка, устройства управления климатом, датчики протечки, умные выключатели и розетки. Система синхронизируется с голосовым помощником «Яндекс Алиса» и мобильным приложением «Мажордом», позволяя управлять домашними устройствами дистанционно. При этом, если раньше пользоваться приложением жители многоквартирных домов могли только при подключении их управляющей компании к системе, то в ближайшее время компания обеспечит возможность использования приложения для управления умной квартирой полностью независимо от УК.

«Мы видим растущий спрос на технологии умного дома за пределами новостроек, — отметил директор компании «Философт» Иван Власов. — Наше решение позволяет оснастить любой тип жилья — от городской квартиры до загородного дома — без сложного монтажа и проектных работ».

Покупателям предлагается два варианта комплектации, адаптированных под разные метражи. Базовый набор рассчитан на студии однокомнатные квартиры или небольшие частные дома, расширенная версия — на дома и квартиры с двумя и более комнатами.

После установки системы пользователи получают возможность управлять климатом и освещением, отслеживать качество воздуха, а также оперативно получать уведомления о внештатных ситуациях в приложении «Мажордом» — например, о протечках воды.

Комплекты сопровождаются подробными инструкциями в текстовом и видеоформате для самостоятельной установки. Решение уже доступно для заказа на ведущих маркетплейсах.

