Исследование «Т-Банка»: как старшее поколение осваивает покупки в интернете

«Т-Банк» в рамках аналитического проекта T-Data изучил, как россияне старше 55 лет осваивают покупки и платежи в онлайне. Об этом CNews сообщили представители Т-Банка».

Основные выводы

Россияне старше 55 лет стали чаще покупать в интернете. Доля онлайна в их покупках выросла за последние шесть лет в 2,4 раза в количественном выражении и в два раза ― в денежном.

Доля россиян старше 55 лет, покупающих на маркетплейсах, выросла за шесть лет более чем в четыре раза ― до 65%.

В Москве и Санкт-Петербурге наибольшая доля онлайна в общем количестве покупок старшего поколения. В Москве она составляет 28%, в Санкт-Петербурге – 23%.

Среди не столичных регионов по количеству онлайн-покупок, совершенных людьми старше 55 лет, лидирует Астраханская область, а в денежном выражении ― Новгородская область.

Исследование основано на обезличенных данных транзакций клиентов Т-Банка» за шесть лет – с 1 января 2019 г. по 30 июня 2025 г.

Старшее поколение сокращает разрыв с молодежью по скорости перехода в онлайн

Старшее поколение активно осваивает покупки и оплаты в онлайне. В первом полугодии 2025 г. у людей старше 55 лет онлайн-транзакции занимают 19% от общего числа покупок. Это в 2,4 раза больше, чем шесть лет назад, в первом полугодии 2019 г.

В денежном выражении доля онлайна за тот же период выросла в два раза — до 36%.

Молодое поколение покупает в онлайне больше, чем старшее, но люди 55+ с большей скоростью осваивают онлайн-покупки. У покупателей моложе 55 лет доля покупок в онлайне за указанный период выросла по количеству с 16% до 26%, а в денежном выражении — с 28% до 44% (рост в обоих случаях в 1,6 раза).

В Москве у людей 55+ доля покупок в онлайне – 28% по количеству, в денежном выражении – 43%. В Санкт-Петербурге доля покупок в онлайне среди старшего поколения – 23% по количеству, в денежном выражении – 40%.

Маркетплейсы

В первом полугодии 2025 г. 65% россиян старшего поколения, покупающих онлайн, совершали покупки на маркетплейсах ― рост более чем в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2019 г.

Доля покупающих на маркетплейсах среди людей моложе 55 лет растет не так быстро ― за шесть лет она выросла в 2,4 раза, с 36 до 87%.

Доставка еды и продуктов

В первом полугодии 2025 г. онлайн-доставку продуктов (e-grocery) заказывали 13% людей старше 55, тогда как в первом полугодии 2019 г. их было меньше 1%. За этот период выросла и доля людей старше 55, заказывающих онлайн готовую еду (e-food) – с 1% до 6%.

Пятая часть (21%) представителей старшего поколения в Москве и Московской области заказывает продукты онлайн. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их доля составляет 17%. В других городах-миллионниках люди 55+ заказывают доставку продуктов почти вдвое чаще (14%), чем в городах с меньшим населением (8%).

Путешествия, развлечения и одежда

Старшее поколение стало реже покупать авиабилеты онлайн: доля людей 55+, покупающих билеты онлайн, снизилась с 11% до 7% за шесть лет. На это повлияли пандемия и санкционные ограничения.

Люди 55+ стали чаще оформлять онлайн-подписки на книги, онлайн-кинотеатры и обучающие курсы. Доля выросла с 1% в первом полугодии 2019 г. до 17% в первом полугодии 2025 г.

Меньше всего представителей старшего поколения покупает в онлайне косметику (3%), одежду и обувь (2%) — эти товары чаще приобретают на маркетплейсах, чем на отдельных сайтах.

ЖКУ, интернет и мобильная связь

Люди старше 55 активно переходят на онлайн-оплату регулярных бытовых счетов – в жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), интернета и мобильной связи.

В первом полугодии 2025 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область ― лидеры по доле людей старшего поколения, оплачивающих эти услуги в приложении или в личном кабинете на сайте банка ― 42%. На втором месте ― Москва и Московская область (40%), затем другие города-миллионники (40%) и другие города (33%).

Онлайн-банкинг

Чаще всего старшее поколение обращается в поддержку банка, чтобы отменить или оспорить платежи или переводы в депозитных продуктах (например, переводы с карты на карту, со счета на счет или на карту). По вопросам ошибочных или ненамеренных операций обращаются 31% клиентов старшего поколения, из-за проблем с подписками и услугами – 19%, по вопросам возврата средств и товара – 15%.