CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Академия 5 Prism обучила более 4500 слушателей с помощью платформы «МТС Линк»

Академия профессионального коучинга и психологии 5 Prism перевела образовательные программы на платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». С помощью сервиса в онлайн-школе уже провели занятия для более чем 4500 слушателей из 35 стран. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На «МТС Линк» проходят лекции для большой аудитории, практические занятия в малых группах, групповые менторинги и стажировки с участием кураторов. Платформа предоставляет инструменты для интерактивного формата занятий: преподаватели запускают опросы и тесты прямо во время вебинара и собирают с их помощью обратную связь, а также визуализируют материалы лекций с помощью онлайн-досок.

«Мы выбрали российский сервис для коммуникаций в рамках программы импортозамещения в сфере образования. Ранее использовали зарубежную платформу, но отсутствие представительства в России осложняло работу — на решение технических вопросов уходило много времени. Это создавало напряжение в образовательном процессе: наши студенты подключаются из разных часовых поясов, многие совмещают обучение с работой, а преподаватели ведут по несколько потоков одновременно. В таких условиях важно, чтобы система функционировала без сбоев. Сейчас у нас такой проблемы нет: все обращения обрабатываются оперативно, а сама платформа обеспечивает стабильную работу даже при потоках в тысячи участников», — отметил руководитель клиентского сервиса Академии 5 Prism Сергей Полежаев.

«МТС Линк поддерживает развитие цифрового образования во всех сегментах, включая онлайн-школы. Сотрудничество с такими клиентами, как Академия 5 Prism, помогает нам лучше понимать реальные задачи преподавателей и создавать решения, которые подходят для любых форматов обучения. Например, мы учли особенности восприятия информации цифровым поколением и разработали инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые помогают удерживать внимание и делают занятия более динамичными и интересными. Не менее важно — оперативная и квалифицированная техническая поддержка: быстрые ответы и предсказуемое решение вопросов позволяют не прерывать занятия и сохранять качество курса. Мы убеждены, что такие технологии дают нашим клиентам оставаться конкурентоспособными на рынке, создавая современный формат, который отвечает ожиданиям студентов и требованиям времени», — добавляет руководитель направления по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/