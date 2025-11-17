«Авито Работа»: обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменилось число вакансий с упоминанием бонусов для сотрудников за последний год. Аналитики выяснили, что в III квартале 2025 г. самым распространенным бонусом стало обучение за счет компании — по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. таких предложений стало больше на 67%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего обучение стали предлагать штукатурам (+153% за год), в III квартале 2025 г. кандидаты на эти позиции могли рассчитывать в среднем на 111,2 тыс. руб/мес за полный день. Почти в 2,5 раза (+152%) чаще обучение упоминалось в вакансиях для операторов станков, которым предлагали в среднем 83,7 тыс. руб/мес за полный день.

Также за год заметно выросло число предложений с другими видами бонусов. На втором месте по приросту упоминаний оказалась компенсация проезда с работы — таких вакансий стало больше на 60%. Работодатели все чаще готовы частично или полностью покрывать расходы сотрудников на дорогу, особенно в регионах, где рабочие объекты расположены за пределами города. Так, компенсацию проезда чаще всего стали предлагать водителям спецтехники (+149%) — за III квартал 2025 г. их средние зарплатные предложения достигли 105,4 тыс. руб/мес, и сортировщикам (+138%), которые могли претендовать в среднем на 154,3 тыс. руб/мес при условии полной занятости.

При этом приведенные средние зарплатные предложения рассчитаны на основе вилок, указанных работодателями в вакансиях — часто они указывают диапазон с учетом максимальных значений. Фактический заработок сотрудников зависит от количества и продолжительности отработанных смен, дополнительных премий и бонусов, региона работы и других факторов.

На третьем месте среди самых популярных бонусов — подарки детям сотрудников на праздники (+45%). Этот бонус стал чаще встречаться в вакансиях для бурильщиков (+145%), которым в III квартале 2025 г. предлагали около 200 тыс. руб/мес при работе вахтой, и в объявлениях для монтажников (+137%), чьи средние предлагаемые зарплаты достигали 119,4 тыс. руб/мес за полный день.

«За последний год соискатели все активнее интересуются вакансиями с дополнительными бонусами. Так, в III квартале 2025 г. на вакансии с обучением откликались на 31% чаще, чем годом ранее. Количество откликов на предложения о работе с компенсацией проезда до работы выросло на 21%, а на вакансии с проживанием — на 13%. Эти данные показывают, что при выборе работодателя соискатели обращают внимание не только на уровень заработной платы и содержание должностных обязанностей, но и на наличие поддержки со стороны компании. Наличие бонусов, льгот и других форм заботы формирует у соискателей впечатление о работодателе как о социально ответственной организации, ценящей своих сотрудников и ориентированной на долгосрочные отношения. В свою очередь работодатели, проявляющие дополнительную лояльность и поддержку по отношению к сотрудникам, получают более мотивированных и преданных специалистов. Кроме того, такой подход помогает компаниям привлекать и удерживать лучшие квалифицированные кадры, что особенно важно в условиях непростой ситуации на рынке труда», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».