«Контур.Толк» представил обновления для крупного бизнеса ​

В сервис внедрили новые инструменты для защиты данных и упрощения коммуникаций в группе компаний. Теперь «Контур.Толк» интегрируется с DLP-системами, которые позволяют предотвратить утечку информации. Сотрудники холдингов получили решение для синхронизации: они могут находить коллег из дочерних организаций в общем справочнике и назначать встречи. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» расширяет количество инструментов, направленных на безопасность коммуникаций. Сервис интегрируется с DLP-системами: решение позволит контролировать передачу по время видеовстреч чувствительных данных, таких как коммерческая тайна, личные данные клиентов, финансовая информация.

В сервисе появилась возможность объединять пространства компаний, чтобы упрощать коммуникации внутри холдингов, групп компаний и организаций-партнеров. Благодаря обновлению сотрудники разных юридических лиц могут найти друг друга в адресной книге и назначить созвоны, не запрашивая контакты коллег в мессенджере или других сервисах.

ИT-специалисты получили инструмент, который позволяет отслеживать технические параметры «Контур.Толка» без обращения в поддержку сервиса. «Метрики здоровья» позволяют обнаружить задержку сигнала, оценить пропускную способность сети, стабильность соединения и скорость загрузки. Инструмент доступен через API.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «При подключении «Контур.Толка» каждая компания получает защищенное корпоративное пространство. Переписки в мессенджере, записи встреч, файлы и документы доступны только сотрудникам организации. Сейчас мы расширяем набор инструментов сервиса, чтобы холдинги и корпорации могли гибко управлять настройками платформы, при этом поддерживаем высокий уровень безопасности».

