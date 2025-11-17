CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Кража аккаунтов в Telegram: как действуют мошенники в 2025 году

С января по ноябрь 2025 г. злоумышленники создали более 62 тыс. потенциально мошеннических ресурсов, нацеленных на угон телеграм-аккаунтов. Пик активности пришелся на июль, когда в мессенджере расширились возможности для оплаты «Звездами» и Toncoin. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

За первое полугодие 2025 г. эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection обнаружили более 20 тыс. мошеннических доменов, нацеленных на кражу аккаунтов в Telegram. Однако с III квартала 2025 г. злоумышленники стали еще активнее: с июля по ноябрь 2025 г. уже зафиксировано 42 тыс. таких ресурсов — на 105% больше, чем за первые полгода.

Пик активности пришелся на июль 2025 г.: тогда было обнаружено более 11 тыс. доменов. Вероятно, такой стремительный рост связан с популяризацией «Звезд» — внутренней валюты Telegram, а также криптовалюты Toncoin. С июля 2025 г. в мессенджере расширились возможности для операций этими способами. С тех пор пользователи все активнее используют «Звезды» и Toncoin, а злоумышленники стремятся получить доступ к кошелькам и украсть деньги.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Одна из задач мошенников — охватить как можно больше потенциальных жертв, чтобы похитить их аккаунты в Telegram. Например, злоумышленники оставляют комментарии в популярных каналах с сообщениями о розыгрышах платной подписки. Чтобы участвовать, нужно авторизоваться от имени своего аккаунта. Так пользователь может потерять доступ к мессенджеру и даже лишиться денег. С начала года мы обнаружили более 200 доменов, созданных для этой схемы. А в ноябре зафиксировали всплеск: злоумышленники создали 41 ресурс. Всего же в рамках выявления мошеннических схем в Telegram мы находим десятки тысяч доменов. Кибермошенники могут активно использовать подобные сценарии в преддверии ноябрьских распродаж, так как следят за актуальной повесткой и адаптируют схемы. Это помогает войти в доверие к жертве и повышает шансы на обман».

Ранее эксперты Bi.Zone DRP выявили более 4,5 тыс. поддельных сообщений на площадках в Telegram с суммарным охватом свыше 74 млн человек. В комментариях мошенники оставляли сообщение от лица «счастливого обладателя выигрыша». Тот рассказывал, что якобы рискнул и выиграл крупную сумму на сайте с розыгрышами от интернет‑магазинов. Сообщение содержало ссылку на мошеннический ресурс.

