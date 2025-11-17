Lamoda запустила мобильное приложение для селлеров

Lamoda представила мобильное приложение для партнеров-продавцов, работающих на маркетплейсе. Оно позволяет управлять заказами, отгрузками и логистикой напрямую со смартфона. Новое приложение уже доступно в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

На данный момент приложение доступно для партнеров Lamoda, работающих по модели FBS (Fulfillment by Seller). Работа по этой модели предполагает ежедневное решение множества операционных задач — от сборки заказов до контроля отгрузок. Новое приложение помогает селлерам управлять ключевыми процессами в реальном времени и сокращать количество ручных действий. Это особенно удобно для продавцов с умеренным объёмом заказов, которые хотят сохранять гибкость и мобильность в управлении бизнесом.

В приложении доступны все основные функции операционного взаимодействия с торговой площадкой: просмотр и обновление статусов заказов, сборка и упаковка заказов со смартфона, частичная или полная отмена заказов, а также управление логистикой — создание, отслеживание и просмотр состава отгрузок.

«Нам важно обеспечить селлерам максимальную гибкость и самостоятельность в управлении бизнесом. Мобильное приложение открывает новые возможности для оперативного контроля заказов и отгрузок в любое время и из любой точки. Это только начало: мы продолжим развивать экосистему сервисов, чтобы сделать операционную работу на платформе еще проще и эффективнее», — Анастасия Уткина, директор B2B продукта Lamoda.

В ближайших обновлениях появятся инструменты для управления товарами, остатками и возвратами, а также возможность работы по модели FBO (Fulfillment by Operator). В перспективе мобильное приложение станет полноценной альтернативой веб-версии личного кабинета.