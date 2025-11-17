CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Lamoda запустила мобильное приложение для селлеров

Lamoda представила мобильное приложение для партнеров-продавцов, работающих на маркетплейсе. Оно позволяет управлять заказами, отгрузками и логистикой напрямую со смартфона. Новое приложение уже доступно в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

На данный момент приложение доступно для партнеров Lamoda, работающих по модели FBS (Fulfillment by Seller). Работа по этой модели предполагает ежедневное решение множества операционных задач — от сборки заказов до контроля отгрузок. Новое приложение помогает селлерам управлять ключевыми процессами в реальном времени и сокращать количество ручных действий. Это особенно удобно для продавцов с умеренным объёмом заказов, которые хотят сохранять гибкость и мобильность в управлении бизнесом.

В приложении доступны все основные функции операционного взаимодействия с торговой площадкой: просмотр и обновление статусов заказов, сборка и упаковка заказов со смартфона, частичная или полная отмена заказов, а также управление логистикой — создание, отслеживание и просмотр состава отгрузок.

«Нам важно обеспечить селлерам максимальную гибкость и самостоятельность в управлении бизнесом. Мобильное приложение открывает новые возможности для оперативного контроля заказов и отгрузок в любое время и из любой точки. Это только начало: мы продолжим развивать экосистему сервисов, чтобы сделать операционную работу на платформе еще проще и эффективнее», — Анастасия Уткина, директор B2B продукта Lamoda.

В ближайших обновлениях появятся инструменты для управления товарами, остатками и возвратами, а также возможность работы по модели FBO (Fulfillment by Operator). В перспективе мобильное приложение станет полноценной альтернативой веб-версии личного кабинета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/