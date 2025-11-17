CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Машины «Яндекс Драйва» на мойку и в ремонт теперь отправляют нейросети

Сервис «Яндекс Драйв» обновил технологию фотоконтроля. Теперь фотографии арендных автомобилей на необходимость мойки и ремонта анализирует комплекс нейросетей для работы с визуальными данными. Ежедневно через него проходят 150 тыс. фотографий машин из автопарка сервиса, что в 2,5 раза больше в сравнении с предшествующим алгоритмом.

Ранее в каршеринге решения об операционных задачах — мойка и ремонт — принимал алгоритм с ML-фильтрацией и ручной модерацией. Сейчас процесс фотоконтроля стал почти полностью автоматическим благодаря комплексу нейросетей для обработки визуальных данных: визуальному трансформеру (ViT) и визуально-языковой модели (VLM). Эти модели каждый день анализируют состояние 12 тыс. машин из автопарка сервиса.

При аренде приложение запрашивает у пользователя фотографии выбранной машины и просит ответить на несколько вопросов о её состоянии, после чего система анализирует полученные данные. Чтобы нейросети могли выявлять повреждения, например, царапины и вмятины, и фиксировать загрязнения, «Яндекс Драйв» обучил модели на специально размеченных наборах данных. В случае загрязнений компьютерное зрение присваивает транспортному средству балл от 1 до 100: чем выше оценка, тем выше вероятность, что автомобиль в скором времени будет отправлен на мойку. При расчете показателя учитываются текущий сезон и история поездок конкретного автомобиля.

Точность работы системы повышает визуально-языковая модель (VLM). Она используется для подтверждения и уточнения результатов, полученных на более ранних этапах, — помогает различать типы повреждений и определять степень загрязнений, корректно классифицировать спорные случаи и обеспечивать стабильность качества проверки в сервисе. Полнота повреждений, определяемых технологией, равна 99,9%.

Благодаря новому подходу большую часть рутинных решений в «Драйве» технологии принимают самостоятельно, а модераторы сосредоточены на сложных и нестандартных случаях. Внедрение комплекса нейросетей позволило ускорить операционный процесс, не теряя точности, и на 17% снизить негативные отзывы пользователей о чистоте автомобилей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/