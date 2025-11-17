CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мегамаркет» и СДЭК объявили о стратегическом партнерстве

Маркетплейс «Мегамаркет» и логистическая компания СДЭК заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие логистической инфраструктуры для продавцов и покупателей по всей стране. Первым этапом сотрудничества станет интеграция сервисов личного кабинета продавца с решениями СДЭК — она позволит бизнесам подключить доставку rDBS-заказов (real Delivery by Seller) в пункты выдачи СДЭК по России. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Интеграция станет доступна с 17 ноября 2025 г. и откроет для продавцов возможность напрямую использовать собственные договоры со СДЭК для организации доставки. Для покупателей это значит появление новой опции при оформлении заказов — получение товаров в удобных пунктах выдачи СДЭК.

Уже сейчас в личном кабинете продавца открыт прием заявок на приоритетное подключение данного способа доставки. Чтобы подать заявку, партнеру нужно перейти по соответствующему баннеру на главной странице.

Настройка интеграции будет выполняется в несколько шагов. Продавцу предстоит в личном кабинете «Мегамаркета» выбрать способ доставки «СДЭК до пункта выдачи», привязать свой аккаунт СДЭК данному способу доставки и указать город отправки. После проверки ключей система автоматически синхронизирует данные об отправленных заказах и их статусах. Далее продавец может настроить тарифы, географию и условия бесплатной доставки.

«Мегамаркет» обеспечивает единые стандарты качества обслуживания и контроль SLA, включая работу с клиентскими метриками, тогда как сроки и тарифы доставки остаются в зоне ответственности продавца и его логистического партнера.

«Для нас это не просто технологическая интеграция, а стратегическое направление развития. СДЭК — один из лидеров рынка, и сотрудничество с ним позволит нам существенно расширить географию доставки, особенно в регионах», — отметил Евгений Малышев, директор развития логистических решений «Мегамаркета».

Со стороны СДЭК партнерство позволит компании расширить взаимодействие с онлайн-ритейлерами и упростить подключение к доставке через маркетплейсы.

«Это партнерство — больше чем интеграция. Мы создаем единую логистическую экосистему для электронной коммерции, в которой продавец получает полный контроль над доставкой, а покупатель — максимальное удобство. Это фундамент для следующего этапа роста e-commerce в России», — сказал Артем Ткачев, финансовый директор СДЭК.

Интеграция не ограничена категориями товаров и направлена прежде всего на развитие региональных продаж. В дальнейшем «Мегамаркет» планирует расширять список логистических операторов, доступных для подключения через личный кабинет продавца.

