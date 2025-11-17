«Рейтинг Рунета»: бюджет на диджитал- и маркетинговые проекты в медицинской индустрии меньше на 24%, чем в среднем по рынку

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел исследование проектов для компаний из медицинской отрасли. Были проанализированы состав, стоимость и продолжительность проектов в пяти ключевых сегментах услуг — «Разработка и интеграция цифровых продуктов», «Брендинг и дизайн», «Реклама и трафик», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». Выяснилось, что бюджет одного заказчика из медицинской индустрии меньше на 24%, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

Данные в исследовании являются расчетными и получены из анализа 6,6 тыс. проектов для 4,3 тыс. заказчиков. В 2023–2024 гг. совокупные затраты на услуги составили 10 млрд руб. — 5,7% от общих затрат во всех отраслях. При анализе стоимости учитывалась только выручка за услуги, без так называемых «транзитных» платежей — рекламных бюджетов, оплат лицензий, сервисов и так далее.

Анализ показал, что затраты одного заказчика из медицинской индустрии на 24% меньше, чем в среднем по рынку.

В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. превышает общерыночную: +31% в отрасли против +29% по рынку. Также в медицинской индустрии заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 9% меньше, чем в среднем по рынку.

Средний чек с одного заказчика в сегменте «Разработка и интеграция» составил 211 тыс. руб. в 2023 г. и 248 тыс. руб. в 2024 г.; в «Брендинге и дизайне» — 284 тыс. руб. в 2023 г. и 314 тыс. руб. в 2024 г.; в «Рекламе и трафике» — 319 тыс. руб. в 2023 г. и 360 тыс. руб. в 2024 г.; в «Коммуникациях» — 249 тыс. руб. в 2023 г. и 400 тыс. руб. в 2024 г.; в «Аутстаффинге» средний чек снизился с 1,4 млн рублей в 2023 г. до 871 тыс. в 2024 г.

Самыми востребованными услугами среди компаний из сферы медицины в 2023-2024 гг. стали

Сайты и веб-сервисы — 1,7 тыс. заказчиков (39% от общего числа заказчиков в отрасли), расходы на эту категорию составили 2,7 млрд руб. (28% от общего бюджета отрасли), проектов — 2,4 тыс.

SEO — 1,6 тыс. заказчика (37%), расходы — 1,9 млрд руб. (20%), 1.8 тыс. проектов.

Контекстная реклама — 1,1 ытс. заказчиков (26%), расходы — 1,5 млрд руб. (16%), 1,3 тыс. проектов.

Таргетированная реклама — 299 заказчиков (7%), расходы — 447 млн руб. (5%), 354 проекта.

SMM — 171 заказчик (4%), расходы — 250 млн руб. (3%), 217 проектов.

Наибольшее количество заказов делали компании из следующих сегментов медицинской отрасли

Компании, оказывающие медицинские услуги — 1,8 тыс. заказчиков, 2,5 тыс. проектов на 2,7 млрд руб.

Инфраструктура: поликлиники, больницы и т.п. — 1,4 тыс. заказчиков, около двух тыс. проектов на 2,3 млрд руб.

Компании, торгующие медицинскими товарами, БАДами — 521 заказчик, 891 проект на 2,1 млрд руб.

Компании, продающие медицинское оборудование, инструменты, одежду — 511 заказчиков, 631 проект на 780 млн руб.

Компании, производящие медикаменты, витамины, БАДы — 346 заказчиков, 664 проекта на 1,5 млрд руб.

«Мы ожидаем роста суммарных бюджетов в этом сегменте в 2025 году на уровне 15%. Это весьма конкурентная индустрия, особенно в сфере платных медицинских услуг, и даже в случае сокращения платёжеспособного спроса участники рынка вынуждены активно вкладываться в собственное продвижение», — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

В исследование вошли данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 г., в том числе девяти не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8,4 тыс. аналитических срезов, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.