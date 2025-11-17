CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Россияне назвали ключевые факторы успешного трудоустройства

hh.ru, платформа онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, какие факторы, по мнению соискателей, помогают найти работу мечты. Развитие профессиональных навыков оказалось на втором месте. Исследование проходило с 9 по 16 октября 2025 г. и охватило более 2,1 тыс. респондентов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

42% считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска, а 28% уверены, что для этого необходимо развивать и актуализировать навыки, востребованные на рынке. Кроме того, почти каждый пятый (17%) респондент сообщил, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. А 13% уверены, что одним из факторов успеха является грамотное резюме, раскрывающее все достоинства соискателя.

Показательно, что мнения отличаются в зависимости от пола, а также профессиональной принадлежности респондентов. Так, женщины чаще, чем мужчины, признают, что трудоустройство мечты напрямую связано с развитием востребованных навыков (30% против 25%). Кроме того, женщины больше верят в силу самопрезентации на собеседовании (19% против 14%), а вот мужчины чаще акцентируют внимание на качестве резюме (15% против 11%).

Ценность актуальных навыков для поиска работы мечты чаще признают юристы (38%) и ИТ-специалисты (37%), важность самопрезентации отмечают представители финансовой сферы (25%), а резюме — рабочий персонал (20%) и строители (16%).

Также россияне обозначили топ изменений на рынке труда, благодаря которым работа мечты стала бы более доступной: это наличие подходящих вакансий рядом с домом (47%) и только официальное трудоустройство (15%).

«Поиск работы требует не меньше энергии, чем сама работа. Это процесс, который включает развитие навыков, подготовку качественного резюме, самопрезентацию. Чтобы найти работу мечты, важно использовать специализированные сайты, где работодатели и вакансии проверены, есть фильтры по районам поиска, а отклики и рекомендации автоматизированы. Это помогает сосредоточиться на главном — успешном трудоустройстве и уверенном старте на новом месте», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/