Россияне назвали ключевые факторы успешного трудоустройства

hh.ru, платформа онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, какие факторы, по мнению соискателей, помогают найти работу мечты. Развитие профессиональных навыков оказалось на втором месте. Исследование проходило с 9 по 16 октября 2025 г. и охватило более 2,1 тыс. респондентов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

42% считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска, а 28% уверены, что для этого необходимо развивать и актуализировать навыки, востребованные на рынке. Кроме того, почти каждый пятый (17%) респондент сообщил, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. А 13% уверены, что одним из факторов успеха является грамотное резюме, раскрывающее все достоинства соискателя.

Показательно, что мнения отличаются в зависимости от пола, а также профессиональной принадлежности респондентов. Так, женщины чаще, чем мужчины, признают, что трудоустройство мечты напрямую связано с развитием востребованных навыков (30% против 25%). Кроме того, женщины больше верят в силу самопрезентации на собеседовании (19% против 14%), а вот мужчины чаще акцентируют внимание на качестве резюме (15% против 11%).

Ценность актуальных навыков для поиска работы мечты чаще признают юристы (38%) и ИТ-специалисты (37%), важность самопрезентации отмечают представители финансовой сферы (25%), а резюме — рабочий персонал (20%) и строители (16%).

Также россияне обозначили топ изменений на рынке труда, благодаря которым работа мечты стала бы более доступной: это наличие подходящих вакансий рядом с домом (47%) и только официальное трудоустройство (15%).

«Поиск работы требует не меньше энергии, чем сама работа. Это процесс, который включает развитие навыков, подготовку качественного резюме, самопрезентацию. Чтобы найти работу мечты, важно использовать специализированные сайты, где работодатели и вакансии проверены, есть фильтры по районам поиска, а отклики и рекомендации автоматизированы. Это помогает сосредоточиться на главном — успешном трудоустройстве и уверенном старте на новом месте», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.