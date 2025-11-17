CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Timeweb Cloud обеспечил работу SaaS-платформы с нагрузкой в 6000 видео

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, стал технологическим партнером uForce — одного из маркетинговых агентств России. Timeweb Cloud построил инфраструктуру для высоконагруженной SaaS-платформы по автоматизации работы в соцмедиа. Ежедневно на ресурсах провайдера обрабатывается более 6000 видео и 3000 поисковых запросов. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Агентство uForce работает с российскими компаниями, такими как «Авито», AliExpress, Ozon, «ВкусВилл», «Т-Банк», «Авиасейлс» и др. Для реализации digital-проектов использует ИТ-решения внутренней команды. Ключевой продукт — аналитическая SaaS-платформа, которая обрабатывает поисковые запросы и видео в соцмедиа, автоматически формирует стратегию взаимодействия с пользователями. Ежемесячно через платформу проходит не менее 6 ТБ данных. Архитектура — микросервисная с горизонтальным масштабированием.

Для работы платформы uForce пользуется комплексом сервисов Timeweb Cloud. Основную нагрузку разместили на четырех выделенных серверах. Единая база данных работает на виртуальных ресурсах, резервные копии хранятся в S3-хранилище. Собственные каналы связи провайдера обеспечивают высокую пропускную способность. Сетевой трафик исчисляется десятками терабайт ежемесячно.

«Переход на Timeweb Cloud — стратегически верное решение. Мы получили необходимую мощность и максимально комфортные условия сотрудничества. Серверы демонстрируют высокий аптайм, например, один из них не перезагружался с начала этого года. Мы оценили уровень поддержки: для нас создали персональный чат с топ-менеджерами и инженерами провайдера. Ответа ждем не более пяти минут», — отметил Денис Соболев, руководитель ИТ-направления uForce.

«Важные задачи в этом проекте — максимальная производительность CPU и локализация инфраструктуры. Наше решение с индивидуально подобранными конфигурациями идеально закрыло эти потребности. Мы обеспечили высокую и предсказуемую производительность SaaS-платформы, также соответствие требованиям законодательства», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

Ежедневно на серверах Timeweb Cloud обрабатывается более 6000 видео и 3000 поисковых запросов. Производительность ресурсов увеличилась на 20% по сравнению с решением предыдущего облачного партнера. В планах uForce — дальнейшее масштабирование бизнеса и наращивание объемов инфраструктуры провайдера.

