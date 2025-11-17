CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В нейросети Сбербанка «ГигаЧат» появилась функция создания подкастов

В нейросети «ГигаЧат» от «Сбера» появилась новая функция создания подкастов — удобный способ получения информации. Теперь достаточно задать вопрос, загрузить документ или ссылку — нейросеть выделит ключевые идеи и представит их в формате краткого аудиодиалога. Такой формат позволяет легко усваивать информацию без чтения полных текстов. Пользователь может включить подкаст и слушать его по дороге на работу, во время тренировки или за рулём.

Создать подкаст можно двумя способами: из любого диалога с моделью, достаточно нажать на значок «наушники» в полученном ответе от модели, или через функционал «Подкасты» в разделе «Полезное». Также можно загружать файлы или ссылки и просить нейросеть преобразовать их в подкаст. Функционал доступен как в веб-версии «ГигаЧат», так и в мобильном приложении для Android. Для iOS-устройств он появится в следующем обновлении приложения. Также до конца года будет возможность послушать свой подкаст на умных колонках Sber или отправить его в музыкальный сервис «Звук».

Новая функция объединяет глубокий анализ, точную саммаризацию и синтез речи нового поколения. В веб-версии пользователь может выбрать оптимальный стиль изложения (от спокойного до эмоционального), два из шести вариантов голосов (от научного до дружеского) и продолжительность подкаста (до двух или до 10 минут). В результате слушатель глубже вовлекается в содержание, а информация запоминается лучше. Например, 20 страниц текста можно превратить в пять минут живого разговора.

Примеры задач для функции подкастов в «ГигаЧате»

Для самосовершенствования: «Расскажи, как развивать эмоциональный интеллект для улучшения командной работы и лидерства». Для образования: «Расскажи про основные идеи книги "Метафизика" Аристотеля». Для творчества и развлечений: «Подкаст-путешествие по Японии. Расскажи о культуре, кухне и знаковых местах. Добавь советы для тех, кто планирует поездку»

Генерация подкаста в «ГигаЧате» ускоряет работу с большими объёмами информации. Новая функция преобразует любой контент в универсальный аудиоформат, открывая знания для самой широкой аудитории. Специалисты и аналитики компаний могут делиться с коллегами не многостраничными отчётами, а лаконичными подкастами. Студенты получают возможность повторять учебные материалы в транспорте или на прогулке. Создатели контента экономят время на производстве аудио, а любители подкастов могут получать знания в привычном для них режиме.

Готовый файл с подкастом можно скачать, переименовать или переслать друзьям. Это простой и эффективный способ делиться знаниями.

