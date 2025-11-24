100 Мбит/с на лыжне – «МегаФон» разогнал интернет для спортсменов Прикамья

«МегаФон» запустил новое 4G-покрытие на территории спортивных объектов федерального центра «Снежинка». Теперь любители зимних видов спорта — от профессиональных спортсменов и организаторов соревнований до семей с детьми, приезжающих на выходные покататься на лыжах или просто подышать свежим воздухом — смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Федеральный центр «Снежинка» имени А.А. Данилова — один из ключевых спортивных объектов Пермского края, расположен вблизи города Чайковского. Здесь тренируются сборные команды по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу, проходят всероссийские и международные старты. Чтобы гости и участники мероприятий оставались на связи, «МегаФон» увеличил покрытие на территории комплекса и прилегающих зон.

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это значит, что интернет будет стабильным и быстрым даже при большом скоплении людей, например, во время крупных турниров и спортивных состязаний.

«Для нас важно, чтобы каждый, кто приезжает в «Снежинку» — будь то олимпийский чемпион или начинающий лыжник — чувствовал себя комфортно и безопасно, — сказал Андрей Шмалев, директор «МегаФон» в Пермском крае. — Надежная связь на спортивных объектах помогает координировать команды, делиться эмоциями в реальном времени и просто быть на связи с близкими. Мы как оператор связи развиваем телеком-инфраструктуру в таких локациях, чтобы скоростной мобильный интернет в смартфонах посетителей был на подъездных путях, трибунах, трассах и внутри зданий».

Ранее оператор обеспечил связь и мобильный интернет на территории всесезонного курорта «Губаха» и горнолыжного комплекса «Жебреи».