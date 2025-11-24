CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право»

Компания CorpSoft24 перевела в свою облачную инфраструктуру чат-бот «КСВО.Право» и дополнила его собственным интеллектуальным ассистентом. Сервис помогает юристам, оказывающим бесплатную правовую помощь участникам СВО и их семьям по всей России. Специалисты CorpSoft24 взяли на себя его техническую поддержку и развитие.

Чат-бот в Telegram «КСВО.Право» – один из проектов АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО), оказывающей различные виды помощи участникам СВО.

В частности, юристы организации отрабатывают обращения по таким темам, как получение удостоверения ветерана боевых действий, выплаты участникам СВО и членам их семей, установление личности погибшего и другим. Так как ответы на многие из этих вопросов являются типовыми, с помощью круглосуточного чат-бота пользователь может их найти самостоятельно в любое время.

«Однако интеллектуальный ассистент не призван полностью заменить экспертов. Если человек не нашел ответ на свой вопрос в материалах, предоставляемых чат-ботом, он может оформить заявку на консультацию специалиста: юрист проанализирует его случай и при необходимости подготовит пакет процессуальных документов», – сказал Александр Терновцов, руководитель правовой службы «КСВО Право».

Чат-бот позволяет юристам посвящать больше времени обращениям, требующим особого внимания.

Ранее чат-бот «КСВО.Право» представлял собой структурированную базу информационных статей, работал на основе скриптов и обладал простым алгоритмическим поиском, что ограничивало возможности его применения. Кроме того, он размещался в инфраструктурах двух облачных провайдеров, что усложняло его настройку, наполнение и обслуживание.

Специалисты CorpSoft24 объединили все ресурсы чат-бота на собственной облачной платформе провайдера, взяли на себя работы по его технической поддержке и развитию. Кроме того, они предложили клиенту подключить поверх уже существующего сервиса собственного интеллектуального ассистента. Благодаря нему пользователи смогут не только делать выбор из предлагаемых пунктов меню, но и общаться с чат-ботом на естественном языке и таким образом быстрее и точнее искать интересующую информацию в базе знаний.

CorpSoft24 запустила интеллектуального помощника на базе технологий ИИ для быстрого решения задач собственных сотрудников в мае 2025 г. Этот универсальный сервис подключается к самым разным источникам данных, поэтому может быть встроен в инфраструктуру любой компании.

На данный момент проводится тестирование совместной работы интеллектуального помощника CorpSoft24 и чат-бота «КСВО.Право». По его результатам и обратной связи от заказчика специалисты проведут необходимые доработки и дадут рекомендации по адаптации базы знаний сервиса для наиболее корректной выдачи ответов на запросы пользователей.

«Благодаря интеллектуальному ассистенту чат-бот получит новые функциональные возможности, а пользователи – более удобное взаимодействие с ним. Теперь они смогут формировать запросы в произвольной форме: сервис проанализирует их и подберет на каждый релевантную информацию либо передаст обращение эксперту», – сказал Александр Терновцов.

«Мы рады внести свою лепту в этот социально значимый проект. Мы готовы всячески помогать юристам в его техническом совершенствовании. Кроме того, для нас это опыт применения интеллектуального ассистента, который отлично проявил себя при решении внутренних задач, на более нагруженной системе», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.