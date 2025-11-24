CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Любимое место прогулок нефтеюганцев получило мощный цифровой импульс

Мобильный интернет на скорости до 90 Мбит/с стал доступен на набережной Нефтеюганска — третьего по размеру города Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря новому оборудованию, которое запустили специалисты «МегаФона», удалось расширить покрытие и емкость сети в популярном месте среди местных жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает быструю передачу данных и максимальное покрытие территории. Теперь местные жители и гости города смогут с комфортом пользоваться онлайн-картами, отправлять фото и видео без задержек и слушать музыку на любимых платформах.

Востребованность мобильного интернета в этой локации подтверждают данные аналитиков. Только за ноябрь на набережной Нефтеюганска прокачали объем данных, сопоставимый с отправкой более 1,7 млн фотоснимков.

«Городская набережная — это точка притяжения для нефтеюганцев и гостей города. Для нас важно обеспечить качественную связь в тех местах, где любят отдыхать люди, а также улучшить качество их жизни. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета здесь может достигать 90 Мбит/с, что обеспечит быструю загрузку сайтов и просмотр контента без зависаний. Работа над улучшением качества связи в Югре не прекращается: с начала года мы построили и модернизировали уже более 130 телеком-объектов», — отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

