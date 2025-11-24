CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Маршрут построен: «Яндекс Практикум» представил бета-версию сервиса по карьерному развитию с ИИ-помощником

«Яндекс Практикум» представил бета-версию «Карьерного навигатора» — онлайн-сервиса для планирования карьеры, в котором пользователи получают индивидуальные маршруты по достижению поставленной цели. Следуя советам ИИ-помощника и выполняя задания, пользователи могут отслеживать свой прогресс и корректировать маршрут, если карьерная цель изменится. В бета-версии доступны задания и курсы только для начинающих специалистов, которые приступают к поиску первой работы, и ограничено количество подписчиков. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для составления индивидуального плана пользователю необходимо создать цифровой профиль и ответить на уточняющие вопросы ИИ-помощника. После этого в личном кабинете появится интерактивный маршрут, включающий рекомендации по подготовке резюме, вакансии от более чем 4000 партнеров и персональные советы по трудоустройству. Сервис опирается на опыт тысяч студентов, нашедших работу с помощью карьерного центра «Яндекс Практикума». В 2025 г. 80% таких студентов достигали цели в течение полугода.

ya1.jpg

Яндекс

«Карьерный навигатор» поможет и тем, кто еще не определился с будущей профессией. Так, сервис предлагает практические мини-задания из разных сфер и дает по ним обратную связь, чтобы пользователь выбрал именно то, что ему больше всего откликается.

Первую неделю пользоваться «Карьерным навигатором» могут все, после сервис останется доступным 250 людям для дальнейших тестирований продукта.

