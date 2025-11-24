CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

От звонков до мессенджеров: цифровая жизнь томичей глазами «МегаФона»

Жители Томской области стали заметно активнее пользоваться интернетом и чаще звонить. За последние пять лет объем интернет-трафика вырос на 42%, а голосового — на 15%. Мужчины от 30 до 45 лет чаще выходят в сеть, тогда как женщины этого возраста предпочитают живое общение по телефону. Аналитики «МегаФона» представили цифровой портрет пользователя сотовой связи и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает Big Data оператора, мужчин среди абонентов в Томской области сейчас чуть больше — 52,2%. Почти половину (46%) пользователей составляют миллениалы, которые активно совмещают онлайн-работу, обучение и досуг.

За пять лет значительно увеличилось потребление трафика: если раньше и горожанам, и сельчанам хватало 18 ГБ трафика в месяц, то в 2025 г. потребности стали гораздо выше. Жители городов стали ежемесячно потреблять по 23 ГБ данных, а жители малых поселений — свыше 33 ГБ. Самым «качающим» в регионе населенным пунктом стала деревня Кисловка, расположенная в пригороде Томска.

Серьезно изменились и цифровые предпочтения томичей. Все больше пользователей выбирают отечественные видеохостинги — «VK Видео», Rutube и «Кинопоиск». На них сейчас приходится треть всего интернет-трафика региона, тогда как пять лет назад — лишь 6%. В то же время «VK Видео» стал самым прокачиваемым сайтом. Среди соцсетей и мессенджеров уверенно лидирует Telegram.

Абоненты «МегаФона» в Томской области не только больше смотрят и читают, но и чаще разговаривают по телефону: если в 2020 г. в среднем они общались по 4,5 часа в месяц, то теперь — свыше семи. При этом сельские жители проводят за разговорами на 38% больше времени, чем горожане.

Мобильные привычки влияют и на выбор модели телефона. За последние пять лет у томичей стало почти на 56% больше смартфонов. Самыми востребованными остаются iPhone 11 и 13. В топе также есть модели от Samsung и Huawei.

«Мы видим, как меняются привычки людей и растут ожидания от связи. Сегодня телефон — это не просто средство общения, а часть жизни. Поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру, и расширяем покрытие LTE-сети. Только в этом году мы запустили и улучшили более 160 объектов связи. Благодаря участию в проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0» свыше 5 тыс. сельчан впервые получили доступ мобильному интернету и голосовым звонкам «МегаФона». Мы видим результат не в цифрах, а в том, что связь ставится частью повседневного комфорта жителей даже самых удаленных сел в регионе», — отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Россияне расписались в недоверии к облакам. По всей стране дикими темпами растут продажи флешек, на них тратят миллиарды

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще