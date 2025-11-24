CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ozon переходит на корпоративные доски от VK Tech

Ozon планирует подключить несколько тысяч пользователей к сервису «Доска» платформы VK WorkSpace. На текущий момент решением уже активно пользуются в Ozon, инструмент позволяет командам унифицировать совместную работу с визуализацией идей, проектов и бизнес-процессов. Кроме того, он дает возможность управлять правами доступа, а также обеспечивает дополнительную защиту конфиденциальных данных. Об этом CNews сообщили представители VK.

При выборе решения в Ozon учитывали надежность и безопасность продукта. Среди ключевых требований — понятный интерфейс, централизованное управление доступами, единый вход по SSO, журналирование действий пользователей в системе. Компании было важно получить сервис, который развивается в соответствии с трендами рынка, регулярно обновляет функциональность и покрывает все потребности пользователей. «Доска» VK WorkSpace подошла по всем параметрам.

Чтобы обеспечить максимальное удобство для сотрудников, переход на новый сервис реализовывается поэтапно — без жестких сроков и регламентов по переносу данных. Команды Ozon и VK Tech выстроили гибкий и комфортный процесс перехода на новый инструмент. Ключевые проекты и исторические данные были перенесены из прежних инструментов, чтобы вся информация сохранилась в едином пространстве. Такой подход позволил протестировать сценарии, собрать обратную связь с персонала и поэтапно подключать новые подразделения компании.

В Ozon используют онлайн-доски для создания схем бизнес-процессов, проведения командных презентаций, ретро, планирования, стратегических сессий и фасилитаций.

«Нам важно было предоставить сотрудникам не отдельные инструменты, а комплексное решение для проведения презентаций, планирования и других командных взаимодействий. Такой унифицированный подход позволяет сохранять единый стандарт работы и делает процесс удобным для всех. Отдельно хотим отметить прозрачность коммуникации с вендором: мы регулярно обсуждаем, что нужно улучшить, — и видим, как это попадает в план развития продукта», — отметил руководитель направления внутренних сервисов Ozon Антон Агальцов.

«Онлайн-доски из вспомогательного инструмента становятся важнейшим решением для командной работы нового поколения. Мы развиваем «Доску» и другие сервисы платформы VK WorkSpace в соответствии с потребностями наших заказчиков и передовыми трендами рынка. Продукт поддерживает массовую миграцию из зарубежного сервиса с сохранением ролей и прав, гибкие настройки организации рабочих пространств и усиленный контроль за пользователями и данными в системе», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

