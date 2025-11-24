Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах ритейлера «Мария-Ра»

Ритейлер начал тестировать применение «Цифрового ID» на кассах самообслуживания в девяти магазинах. Первыми подтвердить возраст через Max при покупке товаров 18+ смогут жители Барнаула. В течение месяца возможность подтверждать возраст без паспорта будет доступна в магазинах всей сети «Мария-Ра», которая насчитывает более 1300 торговых точек. Об этом CNews сообщили представители Max.

Для подтверждения совершеннолетия на кассах самообслуживания не придется ждать консультанта. Во время приобретения продукции с возрастным ограничением необходимо: отсканировать товар; открыть «Цифровой ID» в профиле мессенджера; выбрать в приложении опцию «Подтвердить возраст»; поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Создать «Цифровой ID» можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав.

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Сделать скриншот «Цифрового ID» невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.