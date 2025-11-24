CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Ставропольцы активнее делают ремонт в преддверии Нового года

Жители региона стали чаще обновлять интерьер в своих домах и квартирах. С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос в 2,5 раза, а продажи на маркетплейсах — на 45%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в сентябре — на этот месяц пришлось 10% всех покупок против 4% в январе.

Самой популярной категорией стали товары для отделочных работ — 26% от общих продаж в этом году. Ставропольцы, в частности, выбирали обои, лакокрасочные материалы, керамические плитки. На втором месте по покупкам оказалась электрика (12%), а на третьем — системы отопления, они составили около 10% от общего числа продаж.

Также растет спрос на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришелся на октябрь — показатель в три раза превысил январские значения. Это подтверждает, что ставропольцы подходят к обновлению жилья комплексно: сочетают самостоятельный ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профильных навыков.

«Цифровые сервисы все больше встраиваются в бытовые процессы — от выбора стройматериалов, до поиска всей необходимой информации. Чтобы соответствовать растущему спросу, с начала года оператор расширил покрытие и емкость сети как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах. Это позволило существенно развить доступ к современным цифровым инструментам. Наша цель — не просто обеспечить доступность технологий, а сделать их практичным помощником в любых вопросах», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Россияне расписались в недоверии к облакам. По всей стране дикими темпами растут продажи флешек, на них тратят миллиарды

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще