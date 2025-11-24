CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Почте Mail» появились «красивые» адреса

В почтовом сервисе Mail появилась возможность приобрести красивый адрес — уникальное доменное имя, которое подойдет как для микро- и малого бизнеса и фрилансеров, так и для остальных пользователей. Такой домен запомнится клиентам, а его владельцы получат возможность разделять личную и деловую переписки, делиться рабочими контактами со знакомыми. Адрес можно приобрести в доменной зоне .ru. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Зарегистрировать собственный домен и создать на нем уникальную почту вида имя@название компании.ru можно в несколько кликов в почтовом интерфейсе. Новый адрес будет привязан к основному аккаунту, а пользователь сможет получать и отправлять письма с него, переключаясь между учетными записями как в десктопной, так и мобильной версиях. В процессе выбора каждому пользователю будут предложены персональные свободные комбинации с красивым доменом. Также можно будет ввести свои варианты: если домен будет занят, система предложит похожие доступные альтернативы.

«Почтой Mail ежемесячно пользуются около 50 млн человек. Среди них есть большая доля тех, кто использует ее для рабочих задач. Мы понимаем, как важно, чтобы сервис помогал бизнесу расти и давал полный набор инструментов для быстрой и эффективной работы. Теперь пользователям будет удобно не только коммуницировать с партнерами и заказчиками, но и сегментировать рабочий и личный почтовые ящики», — сказал директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

Приобрести красивый адрес можно на десктопной версии в составе тарифа для работы линейки Mail Space, который подойдет для бизнес-задач. В нем будут доступны ИИ-функции, например, нейропомощник. В ближайшее время пользователи мобильных версий также получат доступ к покупке функциональности.

Поставщиком доменов выступает «Рег.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Россияне расписались в недоверии к облакам. По всей стране дикими темпами растут продажи флешек, на них тратят миллиарды

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще