В «Почте Mail» появились «красивые» адреса

В почтовом сервисе Mail появилась возможность приобрести красивый адрес — уникальное доменное имя, которое подойдет как для микро- и малого бизнеса и фрилансеров, так и для остальных пользователей. Такой домен запомнится клиентам, а его владельцы получат возможность разделять личную и деловую переписки, делиться рабочими контактами со знакомыми. Адрес можно приобрести в доменной зоне .ru. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Зарегистрировать собственный домен и создать на нем уникальную почту вида имя@название компании.ru можно в несколько кликов в почтовом интерфейсе. Новый адрес будет привязан к основному аккаунту, а пользователь сможет получать и отправлять письма с него, переключаясь между учетными записями как в десктопной, так и мобильной версиях. В процессе выбора каждому пользователю будут предложены персональные свободные комбинации с красивым доменом. Также можно будет ввести свои варианты: если домен будет занят, система предложит похожие доступные альтернативы.

«Почтой Mail ежемесячно пользуются около 50 млн человек. Среди них есть большая доля тех, кто использует ее для рабочих задач. Мы понимаем, как важно, чтобы сервис помогал бизнесу расти и давал полный набор инструментов для быстрой и эффективной работы. Теперь пользователям будет удобно не только коммуницировать с партнерами и заказчиками, но и сегментировать рабочий и личный почтовые ящики», — сказал директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

Приобрести красивый адрес можно на десктопной версии в составе тарифа для работы линейки Mail Space, который подойдет для бизнес-задач. В нем будут доступны ИИ-функции, например, нейропомощник. В ближайшее время пользователи мобильных версий также получат доступ к покупке функциональности.

Поставщиком доменов выступает «Рег.ру».