«Яндекс» запустил в Санкт-Петербурге роботизированную доставку

На улицах Санкт-Петербурга появились первые роботы-доставщики «Яндекса». Они доставляют заказы «Яндекс Лавки» в Приморском районе — выбрать доставку роботом можно в приложении сервиса. В будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов: «Яндекс» развивает этот проект вместе с администрацией Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Роботы-доставщики уже работают в дарксторе «Лавки» рядом с набережной реки Каменки. А с 1 декабря они будут развозить заказы ещё из четырёх локаций в Приморском районе. За следующий год «Яндекс» планирует довести количество петербургских дарксторов с роботизированной доставкой до 50. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для «Еды» и «Доставки».

Петербургские роботы-доставщики — новейшей модели: они относятся к четвёртому поколению, которое «Яндекс» представил в конце октября. У них новый лидар, позволяющий роботу видеть мир во всех деталях, более мощный вычислительный блок и новая подвеска — благодаря ей повысилась проходимость. Кроме того, это первые роботы «Яндекса», которые будут выпускаться серийно. К концу 2027 г. компания намерена произвести в общей сложности 20 тыс. доставщиков нового поколения.

Роботы-доставщики способны работать в любую погоду, в том числе в туман, дождь и снегопад. Лидар позволяет им видеть на 100 метров вокруг и распознавать своё окружение — в том числе дорожные знаки и разметку. Роботы передвигаются по тротуарам со скоростью пешехода — в среднем 4 км/ч, а автомобильные дороги пересекают только по «зебре», дождавшись разрешающего сигнала светофора. У каждого робота есть светящийся красный флажок — с ним он ещё заметнее для водителей и пешеходов.

Объём отсека — 61 литр; роботы способен перевозить до 25 кг груза. У новых роботов отсек можно разделить перегородкой — так они могут доставить два заказа за один рейс. На одном заряде робот проезжает до 70 км. Первые роботы-доставщики «Яндекса» начали ездить по Москве в 2019 г. Сейчас, кроме Санкт-Петербурга, их можно встретить в 21 районе столицы, в Мурино и в Иннополисе под Казанью. В 2025 г. роботы выполнили более 250 тыс. доставок для «Яндекса» и его партнёров.

