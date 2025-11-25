CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Работа»: добывающая промышленность стала сферой с самым высоким спросом на офисных специалистов

Аналитики «Авито Работы» изучили, как с января по октябрь 2025 г. изменился спрос на офисных специалистов в разных сферах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером стала сфера добычи, переработки и транспортировки нефти и газа: спрос на офисных сотрудников здесь за год вырос более чем в два раза (+167%). В основном это инженеры, сотрудники HR-отделов, специалисты по документообороту, финансам и логистике. В среднем работодатели предлагали таким специалистам 74,3 тыс. руб/мес при полной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из вилок, которые предлагают работодатели в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы от одного до трех лет. На старших и руководящих позициях уровень предлагаемых зарплат может быть в разы выше.

Второй по темпам роста отраслью стало производство электро- и оптического оборудования. За год число офисных вакансий в отрасли выросло на 75%. Средние зарплатные предложения для новых специалистов составили 81,7 тыс. руб/мес за полный день.

На третьем месте — сфера ЖКХ и городской инфраструктуры: спрос на офисных сотрудников здесь увеличился на 67% за год. Соискатели на офисные позиции в этой отрасли могли рассчитывать в среднем на 64,4 тыс. руб/мес при условии полной занятости.

На фоне растущей конкуренции за офисные кадры компании не только повышают зарплатные предложения, но и чаще предлагают различные дополнительные бонусы. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.

Так, согласно данным «Авито Работы», в III квартале 2025 г. лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).

«Рост спроса на офисных специалистов в производственных и технологических отраслях во многом обусловлен общим повышенным спросом на инженеров — их активно ищут во многих секторах промышленности. Несмотря на сохраняющуюся нехватку инженерных кадров, особенно в таких высокотехнологичных сферах, как микроэлектроника, текущая ситуация создает дополнительные возможности для специалистов. Государство расширяет подготовку инженеров — в 2025 г. почти 43% бюджетных мест направлено на технические направления. На фоне перехода на отечественные решения и роста технологической нагрузки спрос на квалифицированных middle и senior-инженеров продолжает увеличиваться. Работодатели активно конкурируют за таких профессионалов: повышают зарплаты, расширяют бонусные пакеты, предлагают дополнительные льготы и возможности для развития, стремясь создать максимально привлекательные условия работы», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

