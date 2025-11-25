Росреестр разработал законопроект о запрете на создание сайтов-двойников картографических сервисов

Росреестр разработал проект федерального закона, предусматривающий запрет на создание сайтов-двойников картографических сервисов Росреестра, на которых незаконно предоставляются или используются пространственные данные и сведения из: Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); Единой электронной картографической основы (ЕЭКО); Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД); государственных фондов пространственных данных (в том числе федерального фонда пространственных данных). Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Как отметил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, Росреестром выявлено более 100 случаев копирования сервиса «Публичная кадастровая карта» другими сайтами и приложениями. Также выявлены случаи, когда сайты копировали картографические данные Единой цифровой платформы «НСПД» для возможного использования на сторонних информационных ресурсах.

Кроме того, странами регистрации ряда сайтов-нарушителей являются США и страны Евросоюза, что создает дополнительные риски утечки информации о правообладателях недвижимости и зарегистрированных правах.

«Сегодня блокировка сайтов-двойников публичной кадастровой карты происходит исключительно в судебном порядке. Из-за отсутствия прямого запрета на копирование картографических сервисов Росреестра судебная практика не является многочисленной и не позволяет эффективно бороться с такими ресурсами. Законопроект позволит оперативно блокировать неофициальные базы данных или сайты, которые содержат устаревшую, неполную или заведомо ложную информацию из картографических ресурсов Росреестра, а также защитить права и интересы физических и юридических лиц, а также публичные интересы государства», — сказал Алексей Бутовецкий.

Кроме того, Росреестром в ходе мониторинга установлено, что органы власти субъектов России используют для функционирования государственных геоинформационных систем сведения ЕЭКО, полученные не в установленном порядке (без подачи заявления и заключения договора). Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать минимизации нарушений в предоставлении таких материалов. Сегодня такие положения законодательно не закреплены.

Для информирования граждан об официальных источниках предоставления и использования материалов государственных фондов пространственных данных, сведений ЕЭКО и ЕГРН предлагается закрепить данную информацию на официальном сайте фондодержателя соответствующего государственного фонда пространственных данных, а также на сайте ППК «Роскадастр» — оператора Единой цифровой платформы «НСПД», федерального портала пространственных данных и государственной информационной системы ведения ЕЭКО.