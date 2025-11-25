Рынок подарков в Telegram вырос до $292 млн в 2025 году

Феномен подарков в Telegram (Telegram Gifts) прошёл путь от картинки в мессенджере к массовому социальному явлению всего за год. Аналитики Getgems изучили данные Dune и сделали следующие выводы: за 11 месяцев с момента запуска торговли годовой объем продаж достиг $292 млн.

На ноябрь 2025 капитализация рынка Telegram Gifts оценивается в $128 млн. Всё больше людей покупают и продают подобные цифровые продукты, более 2 млн человек владеют почти 9 млн подарков. Культовые коллекции растут в цене в несколько тысяч раз. Так, Plush Pepe стартовала с цены $30 в декабре 2024 г. К ноябрю 2025 минимальная стоимость одного предмета из этой коллекции превысила $9,7 тыс. Это означает рост в 326 раз или +32567% менее чем за год. Отдельные сделки доходят до рекордных $200 тыс. (107k TON). Только за октябрь 2025 г. объём торговли Plush Pepe составил $4 млн — месячный прирост 25%.

Вторая знаковая коллекция, Durov's Cap, также показывает сильную динамику: стартовая цена $15 (1000 Telegram Stars) выросла до $1420 на единицу. Это рост в 94 раза или +9367%. Также в августе 2025 г. Павел Дуров сообщил, что Telegram Gifts в честь дня рождения мессенджера были распроданы менее чем за 3 минуты, на общую сумму более $11 млн.

В январе 2025 Telegram Gifts интегрировались с TON Blockchain, что дало пользователям полный контроль над своими активами. Подарки теперь можно не только демонстрировать в Telegram-профиле, пересылать контактам и надёжно хранить в ончейн-кошельке. Доступ имеет только владелец — ни Telegram, ни кто-либо другой не могут управлять активом или ограничивать его передачу.

«В Telegram формируется уникальная цифровая экономика, где подарки выполняют двойную функцию: они приносят эмоции, демонстрируют интересы и личный статус. Cегмент рынка Telegram Gifts быстро растёт, с активным вторичным оборотом и формированием коллекционных серий, что открывает новые возможности для пользователей. Подарки становятся не просто украшением профиля, а выражением статуса и части цифровой культуры», — отметили в пресс-службе Getgems.