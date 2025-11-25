CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Студенты Сибирского университета потребительской кооперации будут учиться с помощью «МТС Линк»

МТС сообщает о внедрении платформы «МТС Линк» в качестве основного решения для образовательных коммуникаций Сибирского университета потребительской кооперации. Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для более, чем 8 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сибирский университет потребительской кооперации использует платформу «МТС Линк» для организации цифровой образовательной среды. На платформе проводятся гибридные лекции и консультации для студентов, не имеющих возможности посещать занятия очно, а также видеоконференции для научной деятельности. Кроме того, «МТС Линк» является ключевым инструментом для реализации дистанционного обучения студентов заочной формы. Платформа также открыта для родителей, которые могут подключаться к собраниям в онлайн-формате.

Заочная форма с дистанционными образовательными технологиями предлагает беспрецедентную гибкость и доступность обучения. Студент сам управляет своим расписанием, имея возможность просматривать лекции в удобное время и в комфортном темпе, совмещая обучение с работой или личными обязательствами. Географические границы стираются — для получения знаний у лучших преподавателей или поступления в престижный вуз больше не нужно переезжать. Это не только экономит значительные средства на аренде жилья и транспорте, но и делает качественное образование доступным для жителей удаленных регионов и людей с ограниченной мобильностью.

«Обучение на платформе дополняют ИИ-инструменты — например, расшифровка и саммаризация. Эти возможности сильно упрощают работу с информацией. С ними можно быстро найти нужное место в тексте, определить главные мысли и использовать эти материалы для написания конспектов или учебных пособий. В итоге студенты не забывают важную информацию, а преподаватели — тратят меньше времени на подготовку к занятиям. Мы видим, что инструменты искусственного интеллекта в целом востребованы у новосибирских пользователей. Они активно расшифровывает собрания, составляют резюме встреч, а также применяют аудио и видеоэффекты», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Внедрение платформы «МТС Линк» в учебный процесс стало важным элементом развития цифрового университета, позволив создать удобный инструмент для организации образовательной деятельности: от проведения интерактивных лекций и семинаров до управления проектными работами в режиме онлайн. Платформа успешно интегрирована с цифровой инфраструктурой вуза и обеспечивает бесшовный удобный доступ для студентов и преподавателей», — сказала ректор Сибирского университета потребительской кооперации Валентина Бакайтис.

В дальнейшем университет планирует расширение функционала цифровой экосистемы университета за счет интеграции и использования новых инструментов платформы «МТС Линк» — таких как групповые и индивидуальные чаты для оперативного обсуждения учебных вопросов и информирования студентов, а также интерактивных виртуальных досок для мозговых штурмов, совместной разработки проектов и визуализации идей.

