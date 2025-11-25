Цифровая пилюля: покупки лекарств в России уходят в онлайн

Рынок фармацевтики в России демонстрирует уверенный тренд на цифровизацию. На фоне сохраняющегося высокого доверия к традиционным аптекам происходит сдвиг потребительского поведения в сторону цифровых каналов. К таким выводам пришли аналитики финтех-компании «ЮMoney» и «СберСтрахования», которые опросили более 1,5 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос проводился в ноябре 2025 г. среди более 1500 пользователей «ЮMoney». Из них 30% женщин и 70% мужчин.

Парадокс цифрового перехода

Если раньше покупка лекарств ассоциировалась исключительно с походом в физическую аптеку, то сейчас цифровые сервисы стали неотъемлемой частью этого процесса. По результатам опроса, 73% все еще предпочитают совершать покупки «по старинке», а 27% используют онлайн-инструменты. Из них 21% заказывают препараты через приложения с последующим самовывозом, 4% приобретают их на маркетплейсах, а 2% пользуются сервисами доставки на дом.

Этот поведенческий сдвиг особенно интересен на фоне данных о доверии. Офлайн-аптеки считают безопасными абсолютное большинство — 78% респондентов. При этом онлайн-аптекам доверяют лишь 38%, а маркетплейсам — 13%.

«Этот разрыв отражает классический феномен адаптации к новым технологиям. Люди могут сохранять психологическое предпочтение привычных форматов, но на практике они все чаще выбирают более удобные и экономичные цифровые варианты. Это свидетельствует о зрелости рынка и рациональности потребителя», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Экономика как главный драйвер

Главными драйверами этого перехода выступают экономические факторы. Для 41% покупателей решающим при выборе лекарств является цена — показатель, который онлайн-платформы позволяют оптимизировать благодаря возможности быстрого сравнения предложений. Рекомендация врача важна для 32% опрошенных, что показывает постепенное смещение приоритетов в сторону самостоятельного принятия решений.

Советы друзей (14%) и скидки (9%) влияют на выбор значительно сильнее рекламы, которой доверяют лишь 3% респондентов. Это свидетельствует о высокой критичности потребителей в вопросах здоровья и важности социальных рекомендаций.

Большинство россиян (39%) тратят на лекарства до 1 тыс. руб. в месяц, еще 28% — от 1 до 2 тыс. руб. Расходы от 2 до 5 тыс. характерны для 22% опрошенных. Более высокие траты несут около 11% граждан, что может указывать на наличие хронических заболеваний или покупку дорогостоящих препаратов.

Культура самолечения и новая ответственность

Почти половина россиян (46%) склонны не обращаться к врачу в ситуациях, которые не кажутся критическими, полагаясь на собственный опыт или советы фармацевта. Только 36% граждан полностью доверяют исключительно назначениям специалиста, а каждый пятый (18%) прислушивается к рекомендациям фармацевта в аптеке.

«Лекарства нужно принимать только по назначению врача. Чтобы поддержать такое осознанное отношению к лечению, мы компенсируем до 90% стоимости прописанных докторами препаратов по полису «Фармстрахование». Оформить его можно как для себя, так и для близких. В 2025 году каждый шестой застрахованный по программе – ребенок, а каждый третий – старше 45 лет», — сказала директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

Опрос также показал, какие препараты лежат в основе «домашней аптечки» россиян. Самыми востребованными категориями стали обезболивающие (53%) и витамины (48%). В топ-5 также вошли противовирусные (37%), жаропонижающие (31%) и антибиотики (26%). Частота покупок распределилась равномерно: 27% респондентов приобретают препараты пару раз в год, 26% — раз в несколько месяцев, что указывает на ситуативное использование, в то время как 21% делают это ежемесячно, что может свидетельствовать о лечении хронических заболеваний или профилактическом подходе к здоровью.