«Яндекс Карты» обучили искусственный интеллект давать детальные подсказки по маршруту

«Яндекс Карты» представили масштабное обновление голосовых подсказок. Теперь за них отвечает искусственный интеллект: благодаря ему они стали более полезными и детальными. Новые подсказки работают по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

За счет ИИ «Карты» и «Навигатор» голосом смогут не только подсказать направление движения, но и уточнить, куда именно повернуть — например, на конкретную улицу или в направлении конкретного съезда. Это позволит водителям чувствовать себя более уверенно даже на незнакомых маршрутах.

Новые виды голосовых подсказок в «Картах» и «Навигаторе»: указатели – «Поверните направо по указателю "МКАД"»; дорожные ориентиры – «Съезд у моста»; названия улиц – «Сверните на Малую Бронную»; полосы – «Через 400 метров держитесь второй правой полосы по указателю "МКАД"»; номер съезда – «Сверните на втором съезде».

Чтобы обучить ИИ давать своевременные и информативные подсказки, команда Карт провела более 15 тыс. тестовых заездов. Собранные данные позволили определить, какая именно подсказка будет наиболее полезна водителю — и в какой момент ее следует дать. Нейросеть не только понимает, какой вид подсказки нужен на каждом маневре, но и постоянно дообучается, учитывая изменения на дорогах. К примеру, если в городе появится новая улица, она примет это во внимание.

«Навигацией в «Яндекс Картах» пользуется каждый второй водитель в России. Мы хотим, чтобы в пути им было комфортно, а маршрут оставался максимально предсказуемым. По нашим данным, водители теряют до 15 минут за поездку из-за того, что пропускают нужный съезд или поворот. Новые голосовые подсказки на основе искусственного интеллекта помогут сориентироваться на таких участках», — сказала Ирина Грачева, руководитель сервиса «Яндекс Карты».

Переезд технологии голосовых подсказок на нейросетевую инфраструктуру позволит сделать сопровождение водителя на маршруте более гибким. Например, в будущем подсказки будут звучать реже на знакомом маршруте и чаще — на новых маршрутах и при поездках за город. Добавятся и новые ориентиры, например памятники, магазины и достопримечательности.