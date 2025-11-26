CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Getblogger: блогинг в России ускорился вдвое на фоне роста медиапотребления

В 2025 г. россияне проводят в социальных медиа около половины общего времени интернет-потребления и в среднем 2,5 часа в день. Время онлайн растет, но внимание пользователей становится все более рассеянным. Пользователи все чаще прокручивают публикации, не успевая их даже прочитать. Согласно опросу «МТС AdTech», каждый второй пользователь Рунета старается пропускать сообщения с рекламой.

Тренды потребления контента привели к тому, что пост инфлюенсера в 2025 г. живет всего несколько часов. На фоне такой «ускоренной» модели блогеру уже недостаточно «иногда выходить в эфир» — нужна системная и частая коммуникация с аудиторией. Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogger отмечает, что оптимальная частота публикаций сегодня — от 3 до 5 постов в неделю (тогда как в 2022 было достаточно 1-2 постов в неделю), а сторис и короткие видео — ежедневно. Алгоритмы продвигают тех, кто появляется регулярно, а аудитория ожидает быстрые форматы, которые сразу понятны.

Данные Getblogger также показывает: 54% пользователей предпочитают короткие и емкие рекламные сообщения. Длинные тексты теряются в потоке и реже дочитываются – они нравятся только 14% опрошенных. Почти каждого второго респондента привлекают «креативы» – изображения (46% опрошенных) и видео (40%).

По тематикам у блогеров россияне отдают предпочтение юмору (46%), путешествиям (36%), кулинарии (34%), творчеству и искусству (30%), лайфхакам и советам (29%) образованию и саморазвитию (25%), технологиям (24%) и спорту и здоровому образу жизни (23%).

Эксперт подчеркивает: блогеру важно не «публиковать контент в бешеном темпе», а держать стабильный ритм и короткий формат, который быстро считывается. Мини-сообщения, лаконичные выводы, компактные интеграции — ключ к тому, чтобы публикация не «сгорела» в ленте за пару секунд. В условиях высокой конкуренции именно частота и компактность становятся главными инструментами удержания внимания и роста охватов в 2025 г.

