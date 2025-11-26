CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование PR Perfect: 74% россиян не совершат покупку у компаний, о которых нет информации в интернете

74% россиян не готовы покупать продукцию компаний без онлайн-присутствия. Только 26% опрошенных готовы купить товар у «невидимой» компании.

Коммуникационное агентство PR Perfect провело опрос, в ходе которого выяснило, как отсутствие цифрового следа влияет на отношение россиян к бизнесу. В опросе приняли участие более 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Недоверие переносится и на рынок труда. На вопрос «Пойдете ли вы работать в компанию, о которой нет ничего в интернете?», 76% респондентов ответили отрицательно. В эпоху прозрачных коммуникаций отсутствие сайта, отзывов или упоминаний в СМИ может восприниматься как тревожный сигнал.

Кристина Петрова, основатель коммуникационного агентства PR Perfect: «Сегодня информация становится таким же элементом продукта, как цена или качество, а ее отсутствие может восприниматься как признак нестабильности. Бизнесу важно понимать: присутствие онлайн уже не про имидж, а про доступ к клиенту и к рынку труда. Наиболее влиятельными факторами доверия к компании в интернете стали качественный сайт (38%), публикации в СМИ (21%), активные соцсети компании (21%) и амбассадоры бренда (21%)».

Треть респондентов сказали, что готовы переплатить за товар компании, которая представлена в онлайне, из них: 30% — даже если цена выше более чем на 50%; 36% — если разница не превышает 10%; менее 20% — при разнице до 20%; 14% — если товар дороже до 50%.

