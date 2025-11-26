CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

К началу зимы и лыжного сезона МТС накрыла быстрым мобильным интернетом поселок Дубравный в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила строительство новой базовой станции формата 4G в поселке Дубравный в Нижнем Новгороде. Скорость мобильного интернета возросла на 40%, охватывая территорию самого поселка, железнодорожную станцию, две лыжные базы «Олень» и «Снежинка», а также расположенный неподалеку отель «Беркут». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком оборудование в районе улицы 1-я Дубравная в Сормовском районе. Теперь в зимний период, когда приток туристов в поселок возрастает за счет желающих покататься на лыжах, новое телеком оборудование обеспечит всех необходимой скоростью интернета. Жители и гости поселка смогут свободно общаться онлайн, загружать контент, вести рабочие дела.

«Наш приоритет – обеспечение качественной связью каждого жителя региона и создание комфортных условий для проживания и отдыха гостей нашей области. Компания продолжает активно развивать инфраструктуру региона, поэтапно обеспечивая и усиливая сеть для наших абонентов. Перед началом зимнего сезона МТС запустила в поселке Дубравный новую базовую станцию стандарта 4G, значительно улучшив качество мобильной связи и интернета. Это решение позволит местным жителям удобно пользоваться сетью для работы, образования и досуга, а туристы, приезжающие сюда кататься на лыжах, смогут полноценно отдохнуть на природе, сохранив при этом доступ к сети», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Новая скорость мобильного интернета МТС в поселке Дубравный стала доступна также в местной поликлинике, почтовом отделении, в банке и в других значимых инфраструктурных объектах.

