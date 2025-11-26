CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» развивает 4G в северной столице Иркутской области

Жителям Братска стал доступен более быстрый и стабильный мобильный интернет «МегаФона». Специалисты оператора провели модернизацию оборудования, переведя частоты в современный стандарт и включив дополнительные мощности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Половина работ прошла в Центральном районе, где располагаются больницы, учебные и культурные заведения, государственные учреждения, множество кафе и магазинов, рынок и т.д. Другая часть модернизации коснулась жилых районов Падун, Бекей, Порожский, Чекановский и садовых товариществ рядом с Братской ГЭС.

Инженеры «МегаФона» включили дополнительные низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, что позволило увеличить скорости интернета, дальность сигнала и ёмкость сети. Также были активированы среднечастотные диапазоны мобильной связи, благодаря чему связь стала более стабильной, уменьшились помехи и повысилось качество звонков.

Теперь пользователи могут комфортнее общаться по телефону, быстро скачивать «тяжёлые» файлы, делать онлайн-заказы через смартфон, в удобное время получать государственные услуги и платить по счетам, использовать цифровые сервисы и стриминговые платформы.

«Наши специалисты фиксируют систематический рост передачи данных в Братске. Так, за второе полугодие она увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 5% вырос голосовой трафик Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком-услугах», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще