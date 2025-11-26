«МегаФон» развивает 4G в северной столице Иркутской области

Жителям Братска стал доступен более быстрый и стабильный мобильный интернет «МегаФона». Специалисты оператора провели модернизацию оборудования, переведя частоты в современный стандарт и включив дополнительные мощности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Половина работ прошла в Центральном районе, где располагаются больницы, учебные и культурные заведения, государственные учреждения, множество кафе и магазинов, рынок и т.д. Другая часть модернизации коснулась жилых районов Падун, Бекей, Порожский, Чекановский и садовых товариществ рядом с Братской ГЭС.

Инженеры «МегаФона» включили дополнительные низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, что позволило увеличить скорости интернета, дальность сигнала и ёмкость сети. Также были активированы среднечастотные диапазоны мобильной связи, благодаря чему связь стала более стабильной, уменьшились помехи и повысилось качество звонков.

Теперь пользователи могут комфортнее общаться по телефону, быстро скачивать «тяжёлые» файлы, делать онлайн-заказы через смартфон, в удобное время получать государственные услуги и платить по счетам, использовать цифровые сервисы и стриминговые платформы.

«Наши специалисты фиксируют систематический рост передачи данных в Братске. Так, за второе полугодие она увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 5% вырос голосовой трафик Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком-услугах», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.