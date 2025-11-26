CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

МТС Web Services открывает доступ к сверхбольшим китайским языковым моделям в сервисе MWS GPT

МТС объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services расширяет возможности платформы MWS GPT для работы с большими языковыми моделями. С 28 ноября 2025 г. на платформе впервые в России станут доступны сверхбольшие китайские языковые модели Qwen и Kimi с размером параметров от 235 млрд до 1 трлн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компании получат доступ к моделям Qwen3-235B (235 млрд параметров), Kimi K2 (1 трлн параметров) и GLM-4.6 (357 млрд параметров). В ближайшее время на платформу будут добавлены и другие модели сопоставимого класса.

Такие модели можно использовать в различных вертикалях компании и в кросс-отраслевых сценариях – от анализа документации до генерации кода и подготовки отчетов. Сверхбольшие модели также подходят для задач, где критически важны точность анализа и качество принимаемых решений: юридическая экспертиза, финансовые расчеты, техническая поддержка, работа с документами и разработка программного кода.

Уровень фактических и контекстных ошибок (ошибок в понимании ситуации, условий или связей между данными) у моделей этого класса на 40–60% ниже, чем у LLM меньшего размера. Такой результат достигается благодаря более точной обработке данных и продуманным механизмам самопроверки, которые позволяют системе несколько раз проверять свои выводы и существенно снижать риск ошибок и галлюцинаций. Новые мощности позволят клиентам MWS GPT использовать передовые ИИ-решения без необходимости значительных вложений в собственную инфраструктуру.

«Появление сверхбольших моделей делает корпоративный ИИ более практичным инструментом для бизнеса. Мы обеспечиваем возможность использования моделей сверхбольшого размера в формате SaaS – онлайн-сервиса по подписке, без установки инфраструктуры у клиента ­­– без капитальных затрат с его стороны. Теперь каждая компания может применять точные и адаптируемые ИИ-решения в своих продуктах и процессах», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще