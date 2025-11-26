CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Национальный мессенджер Max стал доступен на платформе BPMSoft

Российская low-code-платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft) реализовала интеграцию с национальным мессенджером Max. Корпоративные заказчики, использующие актуальную версию BPMSoft, получили возможность подключить Max в модуле «Омниканальные коммуникации» (OCC) и выстроить взаимодействие с клиентами в новом цифровом канале.

Приложение «Max для BPMSoft OCC» опубликовано в магазине приложений вендора и доступно для скачивания. Для корректной работы необходимо также обновить коннектор OCC, который включает все компоненты для интеграции с Max. На текущий момент поддержка мессенджера работает для on-site-развертываний OCC; для облачных инсталляций возможность подключения появится в I квартале 2026 г.

Механизм подключения Max к BPMSoft схож с интеграциями других мессенджеров. Клиентам требуется зарегистрироваться на платформе Max для партнеров, создать чат-бота и пройти модерацию. После получения токена доступ становится активен в BPMSoft, где канал можно гибко настраивать под процессы обслуживания и продаж.

Сотрудники контакт-центров могут использовать все инструменты Max в интерфейсе привычной рабочей среды OCC: чат-боты, перевод диалога между ботом и оператором, аналитика сценариев, автоматическое создание лидов, контактов и обращений, отправка файлов, геометок и ссылок, а также мультиязычные сценарии коммуникаций.

Вячеслав Стригин, владелец продукта BPMSoft OCC, сказал: «Max становится важным коммуникационным каналом для компаний и государственных организаций с широкой клиентской базой на рынках России и стран СНГ. Добавление его в экосистему BPMSoft позволяет нашим заказчикам быстрее адаптировать процессы, обеспечивая непрерывность обслуживания и управляемость потока обращений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще