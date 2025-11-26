Половина россиян хотят получать деньги назад за неиспользованный трафик

Согласно опросу, проведенному агрегатором мобильной связи «Экомобайл», пользователи стремятся самостоятельно контролировать свои тарифы. Почти половина опрошенных (48%) хотели бы обменивать неиспользованные гигабайты на деньги, а 41% заявили о необходимости полного безлимита на все мобильные услуги. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс Взгляд» в ноябре 2025 г. В опросе приняли участие 1000 респондентов – мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России.

Данные «Экомобайл» показывают, что половина респондентов (50%) в целом не сталкиваются с тем, что мобильный трафик заканчивается раньше оплаченного периода. При этом 26% не испытывают подобных проблем, поскольку выбирают пакет с запасом. В то же время практически каждый пятый абонент (18%) регулярно замечает нехватку интернета. Для 6% участников опроса бывает недостаточно пакета трафика в поездках и в периоды активного использования, например, на выходных.

Если трафик закончился

Когда пакет интернета подходит к концу, более трети россиян (37%) просто ждут начала нового периода, а 30% обращаются к оператору за выгодными предложениями. Переходят на Wi-Fi и ограничивают загрузку медиафайлов 16% абонентов, а 5% и вовсе вынуждены пользоваться более медленной скоростью. Лишь 13% респондентов готовы докупить дополнительные гигабайты.

Все хотят безлимит

Согласно исследованию 41% абонентов мечтает о неограниченном трафике на все опции. При этом 32% опрошенных утверждают, что они в целом укладываются в свой тарифный пакет. Для 14% пользователей именно безлимит на социальные сети, мессенджеры, музыку и онлайн-кинотеатры является главным фактором при выборе тарифа. Еще 13% заинтересованы в таком варианте пакета, поскольку чаще всего они используют именно эти приложения на своих смартфонах, и безлимит на них позволяет сэкономить общий объем трафика.

«Крупные операторы не всегда могут предложить гибкие тарифы из-за масштаба бизнеса и сложных внутренних процедур. На согласование нововведений могут уходить месяцы. При этом агрегаторы и виртуальные операторы изначально выстраивают процессы вокруг клиента, что позволяет быстрее реагировать на запросы рынка», — отметил Игорь Жиленко, основатель агрегатора мобильной связи «Экомобайл».

Какие новые опции ждут абоненты

Половина опрошенных хотят вернуть деньги за неиспользованные гигабайты, еще 22% респондентов хотели бы дарить трафик близким или друзьям, а 15% — продавать его. Также пользователи заинтересованы в автоматическом продлении своего пакета по выгодной цене (13%) и подключении семейного тарифа (11%).

Наименьший интерес (7%) вызвала опция «пакет на время» — докупить небольшой дополнительный трафик на время поездки, например, 10 ГБ на 24 часа.