Сервис «Финлид» «Точка Банка» добавил функцию «ролевая модель»

Сервис «Финлид» от «Точка Банка» добавил новые возможности, особенно актуальные для специалистов и бухгалтерских компаний. Теперь с помощью функции «ролевая модель» руководитель организации, оказывающей бухгалтерские услуги, может поделиться со своими сотрудниками доступом к счетам и данным клиентов, с которыми они работают в рамках своих компетенций.

Как правило, в бухгалтерских компаниях есть чёткое разделение ролей: сотрудник по работе с первичной документацией, специалист по банку, бухгалтер и главный бухгалтер. Раньше доступ к сервису чаще всего оформлялся на уровне руководителя компании. Это могло замедлять процессы, так как при настройке прав или выполнении ряда операций бухгалтеру приходилось каждый раз согласовывать действия через руководителя и отдельно пояснять клиенту, зачем вносятся изменения.

Теперь руководитель бухкомпании через функцию «ролевая модель» может создавать отдельные аккаунты под каждого сотрудника в соответствии с их зоной ответственности. Специалист может входить в сервис «Финлид» под своим доступом и видеть только необходимую для работы информацию. Кроме этого, авторизация будет осуществляться через SMS-код, приходящий на его номер.

«Спрос на бухгалтерские услуги растёт, а вместе с ним — нагрузка на бухгалтерские компании. При этом бухгалтерия остаётся одной из самых стабильных сфер по доле прибыльных компаний: бизнесу по-прежнему нужна помощь в сложных процессах. Чтобы клиентам было ещё удобнее, мы расширили функционал сервиса инструментами, которые помогают распределять обязанности внутри команды и исключать лишние операционные риски. Сейчас все процессы будут под контролем: бухгалтеры смогут работать точнее и быстрее, а данные — храниться безопасно», — сказал продакт-менеджер сервиса «Финлид» от «Точка Банк» Дмитрий Почивалин.

