Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы»

Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и современные сценарии просмотра.

Анализ пользовательских предпочтений показал, что зрителям особенно важны простота навигации, быстрый доступ к премьерам, а также возможность возвращаться к просмотру и легко находить релевантный контент. Всё это легло в основу новой архитектуры раздела.

Витрина «Фильмы и сериалы» формируется на основе рекомендательных систем, которые учитывают интересы пользователя и историю его просмотров. На новой витрине поиск нужного контента занимает минимум времени.

В верхней части витрины расположена «карусель» с главными премьерами и трендами киноиндустрии. Ниже — тематические подборки: «Фильмы и сериалы для вас» и «Сериалы» с персональными рекомендациями, «Продолжить просмотр» и «Вы хотели посмотреть» — они помогут запомнить и найти интересный контент в один клик или быстро продолжить просмотр с того места, где остановились в прошлый раз. Ниже — подборки «Аниме», «Мультфильмы» и «Мультсериалы» для всей семьи, а также жанровые ленты: комедии, приключения, фантастика, боевики и мелодрамы.

Редизайн раздела «Фильмы и сериалы» стал ответом на активный рост интереса к тематическому контенту — фильмам, сериалам и анимации, собранным на единой витрине.