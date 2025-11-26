CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Т-Инвестиции» выпустили новое приложение «Финансист» для iPhone

«Т-Инвестиции» выпустили обновленную версию официального приложения для устройств Apple — теперь оно называется «Финансист» и замаскировано под приложение для разделения совместных расходов. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Функции, доступные в новой версии

Меню с первичными размещениями. Теперь все IPO и SPO, а также новые выпуски и смарт-активов доступны по кнопке «Будущее размещения».

Обновленные трейдерские инструменты. Новый режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану, улучшенная навигация и доступ к более точной аналитике.

Налоги. Появилась детализация по статьям доходов за текущий год. Теперь можно увидеть, из чего складывается сумма налогов.

Активы Bybit в портфельной аналитике. Теперь все криптовалюты из Bybit синхронизируются с портфелем в «Т-Инвестициях». Инвесторы могут отслеживать все свои активы в одном месте, включая фьючерсы и спотовые контракты.

Ролики в «Пульсе». Новые вертикальные видео помогут разбираться в сложных вопросах финансов и инвестиций. Теперь каждый пользователь может поделиться своим мнением, создавая полезный и интересный контент для других.

Центр уведомлений. Новые функции для быстрого доступа к важным уведомлениям: колокольчики на главной странице сообщат обо всех торговых событиях и новостях в реальном времени.

Как всегда, у клиентов под рукой личный инвестиционный портфель, каталог ценных бумаг и размещений и круглосуточная поддержка.

Приложение могут удалить из App Store в ближайшее время.

Старые версии приложения продолжат работать, но новых функций в них уже не будет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще