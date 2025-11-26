В России запущен ИИ-поиск «Жижи» с цитированием источников

В России представлен ИИ-поиск «Жижи», использующий генеративные модели и адаптированный под российский интернет-сегмент. Новый продукт стал отечественной альтернативой зарубежным сервисам Perplexity.ai и ChatGPT Search и позволяет получать ответы с цитированием источников. Об этом CNews сообщили представители «Жижи».

В отличие от традиционных поисковых систем, новый сервис формирует ответы на естественном языке и сопровождает их кликабельными ссылками на источники, позволяя пользователю проверять достоверность информации и углубляться в связанные темы. Поиск работает в режиме реального времени, анализируя данные из открытых источников.

Среди функциональных возможностей «Жижи» – режим «Исследование», в котором система выполняет комплексный анализ данных из более чем 40 источников за 5–7 минут. Функция «Связанные темы» формирует пул рекомендаций по смежным вопросам для продолжения погружения в тему. Помимо этого, в сервисе предусмотрен интеллектуальный чат, позволяющий пользователю обсуждать найденные данные в формате диалога и уточнять запросы без необходимости формулировать их заново. Также доступна возможность анализа документов и изображений: система распознает текст, выделяет ключевые данные и связи, а также интерпретирует визуальную информацию, помогая пользователю работать с отчетами, исследованиями или фото без привлечения сторонних инструментов. Такое сочетание режимов делает сервис не просто инструментом нахождения информации, а универсальной исследовательской платформой.

Сервис разработан на базе открытых моделей GPT OSS и DeepSeek и оптимизирован для работы в российском культурном и законодательном поле. Это обеспечивает высокую скорость обработки данных при умеренных затратах на инфраструктуру, что снижает стоимость владения системой и упрощает ее внедрение в корпоративных средах

«Жижи» ориентирован как на массового пользователя, так и на корпоративные ИТ-команды. Продукт доступен на десктопе и в мобильных версиях с поддержкой App Store, Google Play и RuStore. Сервис поддерживает интеграцию с внешними системами через API, что позволяет использовать как компонент корпоративных экосистем.

В ближайшие пять лет в развитие «Жижи» планируется дополнительно вложить $20 млн. По оценке команды, эти средства будут направлены на наращивание вычислительных мощностей и развитие собственной ИИ модели под задачи поиска в русскоязычном сегменте, оптимизированного под контекст, структуру и источники Рунета. Такой подход позволит быстрее обновлять технологический стек и оперативно реагировать на изменения рынка. Цель компании - достичь 10% поискового рынка России в течение трех лет. Для этого «Жижи» планирует последовательно улучшать качество пользовательского опыта, развивать сервис как продуктовую альтернативу существующим поисковым системам, а также расширять интеграции с российскими корпоративными экосистемами через API.

По оценке основателей, к 2028 г. аудитория нового сервиса может превысить 20 млн активных пользователей.

«Главное преимущество ИИ-поиска в том, что он выходит за рамки традиционного поиска, ограниченного выдачей списка источников по запросу. ИИ-поиск анализирует множество источников, понимает контекст и формирует осмысленный ответ — вывод, похожий на экспертное заключение. Таким образом, поиск превращается из инструмента извлечения данных в интеллектуальное взаимодействие с пользователем», – сказал Григорий Антонов, технический директор и сооснователь «Жижи».

«Запуск первого в России ИИ-поиска с цитированием - важный шаг в развитии отечественной ИИ-экосистемы. Мы видим, как российские продукты на основе ИИ догоняют и во многих аспектах начинают опережать мировые тренды. Наша цель - сделать поиск не просто удобным, а прозрачным, когда пользователь понимает, откуда взята информация», — сказал Алексей Нечаев, генеральный директор и сооснователь «Жижи».