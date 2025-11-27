CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС обновила LTE-сеть в Стрежевом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила проект по обновлению телеком-оборудования в Стрежевом. В результате рефарминга – перевода частот, выделенных под 2G, на более современный стандарт мобильной связи LTE – интернет-покрытие на территории города увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили частотный диапазон базовых станций, расположенных в черте города и за его пределами: в том числе на автодороге при въезде в город и прилегающих СНТ. Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, а также значительно увеличить интернет-покрытие. Отдельный фокус сделан на расширении покрытия в местах, где есть сложности с проникновением сигнала: цокольные этажи многоквартирных домов и подвальные помещения, торговые центры.

Теперь даже в часы пиковых нагрузок на сеть стрежевчане могут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, общаться по видеосвязи, смотреть онлайн фильмы и слушать музыку онлайн. Кроме того, сеть четвертого поколения расширяет для абонентов доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«Мы видим, что в Стрежевом потребление интернет-трафика растет из года в год, как за счет местных жителей, так и за счет приезжающих на вахту. В результате более эффективного использования частот на имеющейся инфраструктуре связи мы улучшили прохождение сигнала в труднодоступных ранее местах – например, в кафе и магазинах, расположенных в цокольных этажах зданий. Ранее мы провели аналогичную работу в Томске и Северске. Доля базовых станций в регионе, ранее работавших в прошлых стандартах связи и модернизированных до LTE, выросла до 90%», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще